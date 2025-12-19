El momento en que todo cambió: así reinventó Abel Caballero el comienzo de las fiestas de Navidad

El primer edil vigués ha ido adelantando el encendido de las luces navideñas y de estas fiestas poco a poco. Porque si en 2019 todo fue una semana antes de lo que marca la tradición en 2025 la iluminación de la ciudad ha sido el 15 de noviembre.

Abel Caballero lo ha cambiado todo en Vigo. Así ha sido, al menos, en lo que a Navidad se refiere. Porque ha roto con la tradición. Porque las fiestas ya no empiezan el 22 de diciembre como era habitual. Porque tampoco empiezan el día 6 o el día 8. Porque ahora, con él como primer edil vigués, empiezan incluso cinco semanas antes de que llegue el día 25.

Y así ha sido desde hace años. Desde que decidiera adelantarse a todos. Poco a poco. Primero, en 2019, fue una semana. Luego fueron dos. Hasta que ahora, en 2025, han sido cinco. Porque las luces, en Vigo, se han encendido el 15 de noviembre de 2025.

Con la jornada del encendido de luces, Abel Caballero se ha convertido en el maestro de ceremonias de la Navidad en España.

A pesar de todo. De los contratiempos. De la lluvia. De la nieve... Lo mismo da para que cada vez antes, en Vigo, luzcan las luces de la ciudad y se levante uno de los árboles más imponentes de España.

