Es el día más intenso en las negociaciones y la consigna sigue siendo discreción: "Ahora mismo toca ser cautelosos y discretos", ha asegurado Antón Gómez-Reino, diputado de Galicia en Común en el Congreso.

Fuentes socialistas a laSexta recuerdan que siempre han dicho que quedaban fuera de la negociación cuatro ministerios: Exteriores, Interior, Justicia y Defensa. Iceta tampoco entraba en el debate sobre los nombres: "A mí no me contra que haya peticiones concretas, las negociaciones deben discurrir de forma discreta".

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso espera que ese acuerdo se materialice y pide que se forme una mesa de diálogo para negociar el referéndum: "Se debe negociar en una mesa de diálogo (el referéndum) debe ser una de las primeras medidas del nuevo Gobierno".

Pero la portavoz del Gobierno en funciones advierte: no habrá ministros que no cumplan con la Constitución. "Nadie que no tenga una lealtad absoluta con la Constitución podrá sentarse en el Consejo de Ministros", defiende Celaá.

Junts per Cataluña todavía no revela si se abstendrán: "Tenemos que saber si su propuesta habla de Cataluña y cómo se plantea para esta legislatura", ha asegurado Laura Borràs.

En el PP acusan a Sánchez de apoyarse en los que quieren romper España: "El presidente del Gobierno necesita apoyarse en aquellos que no creen en la unidad de nuestro país", dice Javier Maroto.

Y en Ciudadanos hablan de un Gobierno de coalición dramático si sale finalmente: "Este Gobierno es algo malo para España puede ser un Gobierno dramático si llega a cuajar", defiende Edmundo Bal.

Manuel Valls se desmarca y pide facilitar la investidura: "Como no hay alternativa a Pedro Sánchez en las Cortes, tendríamos que facilitar la investidura". Negociaciones herméticas para evitar reventar el acuerdo a menos de 24 horas del inicio del debate de investidura.