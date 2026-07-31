El PP exige cambiar la ley de extranjería y la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso por la crisis de Ceuta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su comparecencia de balance de fin de curso político

Los detalles Feijóo ha criticado la debilidad con la que, a su juicio, ha reaccionado Sánchez ante la llegada masiva de migrantes a Ceuta y le ha exigido que defienda la integridad territorial y la seguridad nacional.

El Partido Popular ha solicitado la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre la situación en Ceuta y tramitar la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, critica la respuesta de Sánchez ante la llegada masiva de migrantes, exigiendo medidas excepcionales para recuperar el control y garantizar la seguridad nacional. Feijóo demanda un despliegue masivo de medios, incluyendo Policía, Guardia Civil y Ejército, así como la intervención de Frontex. Además, pide la reforma legal para permitir rechazos en frontera ante entradas marítimas y acusa al Gobierno de debilidad en su reacción.

El Partido Popular ha reclamado este viernes la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que informe ante el Congreso de la situación en Ceuta y tramite de forma inmediata y en lectura única la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la debilidad con la que, a su juicio, ha reaccionado Sánchez ante la llegada masiva de migrantes a Ceuta y le ha exigido que defienda la integridad territorial y la seguridad nacional. Para ello, ha reclamado utilizar "instrumentos excepcionales" para recuperar el control, un despliegue masivo de medios y la comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo en el Congreso.

En un apunte en su cuenta de X, el líder 'popular' ha recalcado que "a Ceuta ha seguido llegando gente toda la noche y quienes están sobre el terreno describen una ciudad ocupada, sin que se esté haciendo nada suficiente para evitarlo". Y ha añadido que en Melilla también han entrado unos 400 irregulares, pese a que el Gobierno ha informado que han llegado 130 personas.

Por ello, ha advertido de que "tan grave" como lo que está pasando es que "el Gobierno reaccione con esta debilidad", por ello, ha exigido al jefe del Ejecutivo que defienda la seguridad nacional, la integridad territorial y la convivencia. "Como presidente del Gobierno tiene instrumentos y medios a su disposición, y solo resta que dé las órdenes", ha argumentado al tiempo que recalca que "toda España está con Ceuta y Melilla".

A este apunte, Feijóo ha añadido un texto de seis puntos con sus exigencias al Gobierno por el "riesgo a la seguridad y a la soberanía nacional" que supone la llegada masiva de migrantes a Ceuta por mar y las llegadas a Melilla.

Así, ha exigido la "utilización de los instrumentos excepcionales" que prevé nuestro ordenamiento jurídico para responder a situaciones excepcionales, empezando por la declaración de Ceuta como situación de interés para la Seguridad Nacional.

"Hay que recuperar el control efectivo de la frontera, garantizar la devolución de quienes han entrado ilegalmente y preservar la seguridad y la convivencia en unas horas que serán decisivas", ha precisado.

Además, ha reclamado un "despliegue de medios masivos" con más refuerzos de Policía y Guardia Civil y una presencia efectiva del Ejército en apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta que la situación se normalice "para garantizar la seguridad de la ciudadanía y la actividad económica de la que viven los ceutíes".

Feijóo ha instado al Gobierno a requerir inmediatamente el despliegue de Frontex y de sus unidades de intervención rápida, así como la tramitación "inmediata y en lectura única" de la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería con el fin de "garantizar que la figura del rechazo en frontera aplique también a las entradas por vía marítima a las ciudades de Ceuta y Melilla", en los términos de la proposición de ley que registró el PP el día 16 de julio.

A estas medidas, el presidente del PP añade la petición de "comparecencia urgente" del presidente del Gobierno en el Congreso para que informe de la situación que está produciendo este "alarmante" aumento de las entradas ilegales.

En concreto, en la petición registrada, el PP atribuye "el incremento de las entradas ilegales de inmigrantes por vía marítima a través de Marruecos" a "la imposibilidad de aplicar los rechazos en frontera en ese ámbito", como ha establecido el Tribunal Supremo en una reciente sentencia.

En este contexto, reclama al presidente que explique las medidas que piensa adoptar para garantizar "la integridad de las fronteras españolas y de la Unión Europea y el ejercicio efectivo de la soberanía nacional".

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