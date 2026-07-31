Elisa Beni considera que el gobierno de Ayuso "ha cometido un error" con su 'ático secreto': "No entiendo ni la acción ni la reacción"

La periodista señala que la actuación de la Comunidad de Madrid deja entrever que, en realidad, ese ático no iba a ser una oficina sino que buscaban que se convirtiera en la residencia oficial de la presidenta madrileña.

Nueva vuelta de tuerca en el lío inmobiliario de Isabel Díaz Ayuso. Después de que la Comunidad de Madrid habría adquirido un ático en el barrio de Chamberí para, supuestamente, utilizarlo como oficina mientras su sede está en obras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y su pareja, Alberto González Amador, habrían puesto a la venta el piso en el que convivían. Este viernes se ha sabido, además, que también pusieron a la venta el dúplex situado en el mismo edificio.

El PSOE madrileño ha denunciado que no se ha publicado ninguna licitación de esas obras en la sede de la Puerta del Sol. Para Elisa Beni, la Comunidad de Madrid ha cometido un error "desde el principio". "Cuando no eres transparente y cuentas las cosas que no son al final acaban saliendo", indica.

"No entiendo ni la acción de la Comunidad de Madrid ni la reacción", añade. La periodista indica que, si el gobierno regional hubiera visto necesario comprar una residencia oficial para el presidente, podría haber licitado una casa oficial, "y podrá haber reacción o no, pero se hace a las claras, es decir, es una casa pública para uso de quien esté en el cargo".

"Lo que no se entiende es que se haga una operación a escondidas y, después, sepamos que ella que se va a quedar sin vivienda", expone. "Blanco y en botella, leche", afirma. "Todo el inicio es que, en realidad, eso no iba a ser una oficina, sino que iba a ser la residencia o sede oficial de la presidenta de la Comunidad de Madrid", concluye.

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