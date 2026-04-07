Nuevo carpetazo por falta de pruebas a la presunta agresión sexual del exconselleiro Alfonso Villares a la modelo Paloma Lago

¿Qué han dicho? En el auto, los magistrados de la Audiencia Provincial de A Coruña subrayan que la investigación "ha sido amplia y minuciosa" y que "no ha apreciado indicios bastantes para procesar" a Alfonso Villares por un presunto delito de agresión sexual.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha archivado la denuncia por agresión sexual contra el exconselleiro del Mar, Alfonso Villares, presentada por la modelo Paloma Lago. La decisión confirma la falta de pruebas para procesar al político, quien dimitió en junio de 2025 tras conocerse la acusación. La sala ha subrayado que se realizaron todas las diligencias necesarias y que la investigación fue exhaustiva, sin encontrar indicios suficientes para proceder. La petición de la acusación de tomar nuevas declaraciones fue rechazada, ya que los testigos propuestos no aportan valor probatorio adicional. Aún es posible presentar un recurso de súplica contra este auto.

Este martes se ha producido un nuevo carpetazo por falta de pruebas sobre la denuncia contra el exconselleiro del Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villare. Una denuncia interpuesta por la modelo y presentadora Paloma Lago por agresión sexual y por la que este político presentó su dimisión.

Sin embargo, este martes, la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado la falta de indicios para procesar por agresión sexual al exconsejero gallego. Es más, la sala ha dejado constancia y ha subrayado que se han practicado "todas las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos investigados", por lo que entiende que lo que procede es ratificar el auto de conclusión de sumario.

En el auto, los magistrados subrayan que la investigación ya practicada "ha sido amplia y minuciosa" y que, en base a ella, la jueza instructora "no ha apreciado indicios bastantes para procesar", criterio compartido por el Ministerio Fiscal.

"Vengo de comunicar mi dimisión"

"Vengo de comunicar mi dimisión como consejero de Mar", dijo públicamente Alfonso Villares para dejar su cargo en la Xunta. Fue en el pasado mes de junio de 2025, poco después de que se hiciera pública la demanda interpuesta por Paloma Lago.

Porque la denuncia por un presunto delito de agresión sexual resultó fulminante para que el entonces responsable de Mar de la Xunta de Galicia. "Quiero centrar todas mis fuerzas en defenderme donde corresponde", dijo en 2025 y lo hizo, manteniendo su inocencia. Pero también rechazando su condición de aforado y negando los hechos de los que se le acusaba.

"Soy absolutamente inocente de la denuncia que se formula contra mí". Hechos que supuestamente habrían ocurrido a finales de 2024, en el domicilio de la también actriz y modelo. "Se trata de una situación que ocurre en una esfera estrictamente personal", se insistió. Su marcha supuso el fin de su trayectoria política tanto dentro del municipalismo gallego como del Partido Popular de Alfonso Rueda. Y eso que llegó a decir sobre Villares: "Me gustaría recuperarlo en la vida pública".

Ahora, la decisión de la Audiencia Provincial de Coruña de archivar la denuncia por agresión sexual ratifica lo ya dicho en diciembre por el Juzgado de Instrucción de Ferrol. Porque la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado el auto dictado el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol. En él se determinó que no hay lugar al procesamiento del exconselleiro do Mar como autor de un delito de agresión sexual y dio por concluido el sumario.

Tomar nuevas declaraciones

De esta forma, la sala rechaza la solicitud de la acusación particular de devolver la causa al órgano instructor, para poder tomar declaración a dos personas. "De lo actuado se desprende que se han practicado todas las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos investigados, por lo que es procedente confirmar el auto de conclusión de sumario", incide la Audiencia Provincial.

En la resolución, los jueces explican que la controversia "no se sitúa en este caso en la necesidad de completar una investigación insuficientemente desarrollada, sino en la pretensión de obtener una nueva valoración incriminatoria de las actuaciones para alcanzar un resultado procesal que no ha sido considerado procedente ni por la instructora, tras una investigación detallada, ni por el Ministerio Fiscal".

Sobre esos testigos, eltexto judicial añade que "no solo se trata de personas manifiestamente ajenas al núcleo del hecho investigado y desprovistas de cualificación pericial para efectuar una inferencia diagnóstica de esa naturaleza, sino que, además, tal hipótesis ya ha quedado contradicha por declaraciones testificales de médicos especialistas y por el resultado de análisis, exploraciones y pruebas clínicas exhaustivamente practicadas".

De esta forma, la Audiencia Provincial de A Coruña concluye que "postular ahora tales declaraciones como vía apta para sustentar un procesamiento no pasa de ser una conjetura carente de base objetiva". Eso sí, hay que recordar que contra este auto todavía cabe la posibilidad de presentar un recurso de súplica.

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