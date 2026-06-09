Villarejo dice que Cospedal estaba "obsesionada" con la 'libretita' de Bárcenas con anotaciones como "M. Rajoy": "Yo le seguía la corriente"

¿Qué ha dicho? El comisario jubilado ha negado que el PP le haya realizado encargos privados y que le haya remunerado por ello: "El PP jamás me ha encargado nada a nivel privado, y no me ha pagado nada".

El excomisario José Manuel Villarejo ha declarado en el caso Kitchen que María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, estaba "obsesionada" con la libretita del extesorero Luis Bárcenas, buscando evitar que la prensa publicara su contenido. Durante su declaración en la Audiencia Nacional, Villarejo negó haber presionado a periodistas y restó importancia a las anotaciones de Bárcenas, afirmando que solo tenían utilidad política y mediática. Aseguró que el PP no le encargó tareas privadas ni le pagó por ellas. Villarejo explicó que la Operación Kitchen pretendía verificar las cuentas de Bárcenas y su posible información sensible. Negó haber coordinado seguimientos a Rosalía Iglesias y afirmó que su actividad de inteligencia era conocida solo por la élite del gobierno.

El excomisario José Manuel Villarejo ha retomado este martes su declaración en el caso Kitchen. En la Audiencia Nacional ha dicho que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal estaba "obsesionada" con la famosa 'libretita' del extesorero del PP Luis Bárcenas, esa en la que le pedía en los audios al propio Villarejo que recuperase como fuera.

"La señora Cospedal estaba obsesionada con lo que la prensa pudiera sacar a la luz y ellos estaban convencidos de que yo podía, digamos, impedir que algunas cosas se publicaran. Y en este sentido creo recordar que había preocupación por la famosa libretilla y las anotaciones que el señor Bárcenas había elaborado donde estaba el famoso tema de M. Rajoy", ha declarado.

"Obviamente, yo le seguía la corriente a uno y a otro", ha manifestado el mando policial, negando que presionara nunca a ningún periodista para que sacara a la luz cualquier información.

Así lo ha manifestado durante su declaración como acusado en el juicio sobre la Operación Kitchen, el presunto espionaje orquestado por el Ministerio del Interior del Ejecutivo de Mariano Rajoy para robar información sensible a Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa forma, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del PP.

El exmando policial ha restado importancia a estos apuntes, asegurando que "era una elaboración propia" del extesorero que la Audiencia Nacional "ni siquiera tuvo en cuenta" como prueba y que, a la postre, solo tuvo "utilidad política y de medios de comunicación" y que Bárcenas anotaba estas cuestiones para luego filtrarlas a los periodistas.

Su trabajo solo lo conocía "la élite" del Gobierno

En cualquier caso, el comisario jubilado ha negado que el PP le haya realizado encargos privados y que le haya remunerado por ello, según ha informado Europa Press. "El PP jamás me ha encargado nada a nivel privado, y no me ha pagado nada", ha resuelto.

Respecto a su actividad privada, el comisario jubilado ha aseverado que jamás la ha mezclado con sus funciones en la policía y que su función como agente de inteligencia no la conocía "prácticamente nadie, solo la élite de cada gobierno", esto es, el ministro del Interior, el secretario de Estado del ramo, el director de la Policía y el DAO, ha puntualizado.

El comisario jubilado ha explicado que lo que se conoció como Operación Kitchen tenía dos objetivos: por una lado, verificar si las cuentas bancarias y el dinero de Bárcenas en el extranjero "existía"; por otro, confirmar si el extesorero disponía de información sensible "que pudiera hacer daño a la seguridad del Estado".

Asimismo, ha asegurado que no participó en los seguimientos a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. "Jamás coordiné nada porque ni tenía hombres a mi disposición, ni tenía elementos, ni tenía nada. Era un sujeto que actuaba siempre solo en mis trabajos de inteligencia", ha explicado.

Villarejo ha señalado que "siempre" estuvo vinculado a la figura del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional "porque era una dependencia directa como agente de inteligencia", y ha remarcado que se mantuvo en la misma posición bajo los gobiernos tanto del PP como del PSOE.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido