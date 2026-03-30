Un boli espía revuelve aún más las aguas en Vox: imputan a un asesor del partido en Cantabria por presuntas escuchas ilegales

Los detalles Daniel Álvarez, quien fue candidato del partido al Senado, habría realizado las escuchas dentro del Parlamento regional: la Policía ha encontrado hasta 14 archivos.

Vox enfrenta una serie de problemas internos y escándalos que sacuden al partido. Daniel Álvarez, asesor en Cantabria, está imputado por supuestamente utilizar un bolígrafo espía para grabar conversaciones en el Parlamento regional, con 14 archivos hallados por la Policía. Además, figuras disidentes como Juan García-Gallardo e Iván Espinosa de los Monteros continúan generando controversia. García-Gallardo criticó el silencio del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre la prohibición de celebraciones católicas en Israel. Espinosa de los Monteros, distanciado del partido, podría fundar una nueva formación política desde su plataforma Atenea.

Vox sigue sumido en líos internos y escándalos de algunos de sus miembros. Uno de los que fueron candidatos del partido al Senado está acusado de grabar conversaciones con otros compañeros usando un bolígrafo espía. Mientras, díscolos como Juan García-Gallardo o Iván Espinosa de los Monteros siguen dando que hablar por sus iniciativas fuera de la formación.

Si las aguas en Vox ya venían un poco revueltas, ahora más. La marea sube con nuevos escándalos. Daniel Álvarez, asesor de la formación en Cantabria e imputado por presuntamente hacer uso de un bolígrafo espía con el que habría hecho escuchas ilegales dentro del Parlamento regional. La Policía ha encontrado hasta 14 archivos.

Y ni siquiera la Semana Santa es sinónimo de tregua para la extrema derecha. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentó este domingo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prohibiera a los católicos celebrar el Domingo de Ramos antes que nadie en Vox. Y García-Gallardo aprovechó para lanzar un reproche: "¿También es culpa de los 'críticos' que el presidente de Vox siga callado con este tema?". Horas más tardes de la reacción del presidente del Gobierno, la cuenta oficial de Vox, ni siquiera del líder del partido, Santiago Abascal, publicó un mensaje tibio en el que se mostraron comprensivos con Israel.

García-Gallardo está expedientado por el partido junto a otros críticos como Ortega Smith o Espinosa de los Monteros. Y era José Francisco Garré, hasta hace nada vicepresidente del Comité de Garantías, quien debía decidir sobre estas posibles expulsiones, pero ha acabado abandonando el partido tras denunciar presiones.

"Recibieron un expediente de Espinosa de los Monteros para expulsarlo. Hubo presiones por parte de la dirección para que, efectivamente, lo expulsaran", ha contado Miguel González, periodista de 'El País', este lunes en Al Rojo Vivo'. Un Espinosa de los Monteros ya muy lejos del partido que fundó mientras aumenta la expectación sobre si terminará fundando un partido político desde su plataforma Atenea.

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