Abascal se niega a dar explicaciones sobre Antelo y la ruptura de Vox en Murcia

Mientras tanto... El líder de Vox en Murcia ha dejado claro que no piensa dimitir pese a las presiones internas que está sufriendo, dejando claro que "una cosa es lealtad y otra sumisión".

El líder de Vox, Santiago Abascal, evita responder a la crisis interna que vive su partido después de la polémica que ha generado la dimisión en bloque de la directiva de la formación en Murcia para forzar la saluda de su líder en la región, José Ángel Antelo.

A las preguntas de los periodistas sobre esta cuestión, después de que Antelo haya dejado claro que no va a dimitir pese a las presiones del partido, Abascal ha optado por cargar contra el presidente del Gobierno y evitar pronunciarse sobre este asunto.

"Ni traiciones, ni ambiciones me distraerán para que el aprendiz de tirano deje el poder", ha destacado en referencia a su objetivo de lograr sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

Abascal ha insistido, durante una visita al municipio de Tordesillas (Valladolid) para arropar al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ante las elecciones del próximo 15 de marzo, en que su formación mantiene una batalla "contra un gobierno corrupto y contra un gobierno enemigo de los intereses de España".

Según ha advertido, esta lucha "aún no está ganada" ante un Ejecutivo que "puede cometer auténticas fechorías", un argumento con el que ha eludido pronunciarse sobre la situación de su partido en Murcia. "No hay absolutamente nada que vaya a desviar mi atención del cumplimiento de mis obligaciones, ni que vaya a distraerme de mi principal misión".

En este sentido, ha asegurado que no va a incumplir sus responsabilidades con las personas que confían en su partido y ha rechazado que le afecten las "campañas orquestadas con argumentarios idénticos" o las supuestas estrategias realizadas "a la limón desde Génova y Ferraz". "No hay absolutamente nada que me vaya a distraer del cumplimiento de mis obligaciones. Absolutamente nada", ha concluido.

Una posición mientras que en Vox cada vez son más los miembros y exmiembros del partido que critican la falta de "democracia interna" que existe dentro de la formación y que critican la actuación de Abascal.

De esta forma, son varios los que ya han indicado que dentro del partido se confunde "la lealtad con la sumisión".

