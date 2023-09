El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha abierto la puerta a una futura ley de amnistía en defensa de lo que considera un proceso que normalice la situación en Cataluña.

Al término de una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, ha afirmado que la crisis política no debió acabar en la vía judicial.

"Lo que hemos hecho durante todos estos años ha sido tratar de devolver a la política lo que nuca tuvo que salir de la política", ha asegurado Sánchez.

"Voy a ser coherente con la política que he hecho de normalización de estabilización de la situación política en Cataluña. Estoy diciendo mucho. Creo que están ahí los datos, los hechos, y esos son absolutamente indiscutibles. Cataluña está mucho mejor que en 2017", ha apuntado.

En este sentido, el Presidente en funciones ha añadido: "Tomamos las riendas de este país en el 2018, con una sociedad traumatizada por una crisis institucional y constitucional como no se había vivido en 40 años, con un desgarro [...] Ahora la sociedad catalana ha dicho que sí a la política del reencuentro, tomando decisiones arriesgadas e incomprendidas que nos han llevado a una situación de estabilización".

Sus palabras se interpretan como la puerta abierta a la posibilidad de una ley de amnistía, que todavía no tiene nombre, pero en la que se sigue trabajando con mucha discreción.

Además, Pedro Sánchez prefiere ir paso a paso y recuerda que ahora es el momento de Alberto Núñez Feijóo. Destaca que cuando llegue la ocasión llevará a cabo conversaciones discretas.

Sánchez: "Las conversaciones pueden ser discretas, pero los acuerdos son transparentes"

"Estamos en el momento de que Feijóo presente su investidura. Luego, si fracasa, como parece que ellos mismos la dan por fracasada, espero que el jefe del Estado haga otra ronda y pueda ser designado candidato. Ahí hablaré. Las conversaciones pueden ser discretas, pero los acuerdos son transparentes [...] El objetivo de mi gobierno para los próximos cuatro años es el progreso y la convivencia", ha defendido.

Aragonés: "Sánchez admitió que son necesarios los pasos alrededor de nuestra propuesta de amnistía"

El president de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés (ERC), entiende las palabras de Pedro Sánchez como pasos hacia adelante por la ley de amnistía.

Aragonés apunta que la desjudicialización ha sido acordada con el Gobierno de España y añade que se trata de un paso previo sobre el que habría que avanzar hacia la convocatoria de un referéndum.

"El Presidente del Gobierno español admitió que son necesarios los pasos alrededor de nuestra propuesta de amnistía. De hecho, la desjudicialización definitiva por todas las vías legales ha sido ya aceptada y acordada con el Gobierno del Estado y, por lo tanto, es imprescindible que una vez culminado este paso se abran las otras cuestiones: decidir el futuro de Cataluña mediante un referéndum", ha declarado ante los medios.

Rajoy: "Sánchez no me habló de desjudicializar"

Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, ha indicado que Pedro Sánchez no le dijo nunca que la judicialización del procés fuera un error cuando habló con él por la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras el referéndum del 1-O.

"No me dijo nada, en absoluto [...] Sánchez no me habló de desjudicializar", ha respondido en unaentrevista en la cadena COPE.

Rajoy ha subrayado que la aplicación del 155 fue "fundamental" y tilda de "fraude" contra la Constitución una posible amnistía que entiende como una "enmienda a la totalidad" de la democracia española.