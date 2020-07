La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y el Gobierno discrepan sobre la elección de dos fechas relativas al homenaje de las víctimas de la dictadura: una, para reivindicar el 22 de febrero o el 8 de mayo como día de conmemoración del exilio republicano masivo ante el avance de las tropas fascistas; otra, para señalar el 12 de diciembre o el 31 de octubre como día de conmemoración a las víctimas del franquismo. El Ejecutivo y la ARMH están valorando fechas distintas.

La propuestas esgrimidas por el Gobierno no convencen a la ARMH al entender que “no tienen nada que ver” con los recuerdos que se intentan proteger y homenajear. El organismo plantea significar el 22 de febrero porque ese mismo día, en 1939, murió el poeta Antonio Machado en Francia tras marcharse de Barcelona ante el avance del bando golpista. La ARMH entiende que el caso de Machado “simboliza perfectamente la travesía de miles de personas que huyeron del fascismo español cruzando los Pirineos, muchos de los cuales murieron sin haber vuelto a pisar suelo español”.

A esta cuestión responde la Dirección General de Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de la Presidencia, con un documento remitido a la asociación en el que plantean un día distinto: “(Establecer) el 8 de mayo como día de reconocimiento de las víctimas del exilio permite realizar una vinculación del pueblo español con la memoria democrática europea, y sitúa a las víctimas españolas del exilio en el marco de la victoria aliada frente al nazismo y el fascismo, por la que hicieron tantos sacrificios estos compatriotas durante la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial”.

La liberación de parte de Europa no alteró la existencia de la dictadura franquista”

Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica creen que “esa fecha de 1945 no tiene nada que celebrar” dado que “una parte de los deportados republicanos habían sido liberados de los campos nazis, pero no pudieron regresar a España”. Señalan además que “la liberación de parte de Europa no alteró la existencia de la dictadura franquista”; un régimen que, precisan, se mantuvo en el poder “30 años más en los que se generaron más exiliados y miles de personas fueron torturadas, perseguidas por sus ideas y asesinadas”.

El otro problema referido a esta cuestión que ha cruzado a Gobierno y asociación es la elección del día de homenaje a las víctimas del franquismo.

La ARMH propone el 12 de diciembre porque, según recuerdan, tal día como este, en 1946, la Asamblea General de la ONU condenaba la dictadura franquista con una resolución que dictaba lo siguiente: “En origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini”.

Esta idea no parece convencer al Gobierno, que aboga por el 31 de octubre. La razón: ese día, en 1978, fue “aprobado el texto de la Constitución de 1978”. El Ejecutivo entiende que dicho proceso, así como la propia Constitución que nació del consenso parlamentario, “suponen el ejercicio de reconciliación por excelencia de los españoles y el definitivo triunfo de los valores de libertad, igualdad, pluralismo político y diversidad territorial por el que lucharon las víctimas tanto del Golpe militar como de la dictadura franquista”.

Fechas definidas sin consenso

Según insiste el Gobierno en el documento, la decisión sobre estas fechas “responde a la búsqueda de elementos simbólicos y conmemorativos dirigidos a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, y a fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales”. Una explicación con la que no está de acuerdo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Afirman, en relación a la fecha del 31 de octubre, que la aprobación de ese texto nace de “unas elecciones en las que estuvo prohibida la participación de partidos republicanos”. Además, Emilio Silva, presidente de la ARMH, apunta que “la Constitución no menciona ni recuerda a las víctimas de la dictadura, ni se declara deudora del anterior periodo democrático que fue la Segunda República, ni reconoce la lucha de miles de hombres y mujeres para reconquistar la democracia”.

Para Silva, este hecho determina que “la Constitución practicó el negacionismo y no puede servir para conmemorar a las víctimas”.

Entiende así que, más allá de que “el texto no recoge ninguna referencia a las víctimas de la dictadura”, la propuesta lanzada desde el Gobierno es “artificial” porque piensa que las situaciones y contextos que se quieren homenajear no se ven representados por las fechas planteadas por el Ejecutivo. “Si el Estado coloca dos fechas falsas que no representen la realidad de las personas exiliadas y de las víctimas hará un flaco favor a la democracia y en vez de resolver con dignidad un problema generará otro”, añade.

De momento, se ha “abierto un buzón de sugerencias hasta el 11 de julio”, detalla Silva, que explica a laSexta que desde la ARMH usarán esta vía para volver a remitir al Gobierno su propuesta. Hasta la fecha, no hay ningún acuerdo formal para decidir qué días se marcarán en el calendario para homenajear a las víctimas del exilio y a las víctimas, de forma generalizada, del franquismo.

