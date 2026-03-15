España reubica temporalmente al Grupo de Operaciones Especiales en Irak por el "deterioro de la seguridad"

¿Por qué es importante? El Ministerio de Defensa ha informado en una nota de prensa que todos los militares del cuerpo se encuentran ya "en lugares seguros sin novedad".

El Ministerio de Defensa ha anunciado la reubicación temporal de los militares del Grupo de Operaciones Especiales en Irak debido al deterioro de la seguridad y la imposibilidad de cumplir sus tareas. En una nota de prensa, han agradecido la profesionalidad de los militares, quienes ya están en lugares seguros. El traslado se realizó en coordinación con las autoridades iraquíes y el apoyo de la coalición internacional contra Estado Islámico, manteniendo informados a los aliados de España. Pese a la reubicación, España mantiene su compromiso con la coalición y la estabilidad de Irak, aunque la situación en la zona es volátil.

El Ministerio de Defensa ha comunicado este domingo que se ha tomado la decisión de reubicar temporalmente a los militares del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) en Irak debido "al deterioro de la situación de seguridad y ante la imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados".

En una nota de prensa, el ministerio ha informado de que los militares, a los que ha agradecido su "profesionalidad y compromiso con la paz", se encuentran ya "en lugares seguros sin novedad".

Según han explicado, el desplazamiento se ha llevado a cabo en "estrecha coordinación" con las autoridades iraquíes y con el apoyo de la coalición internacional de lucha contra Estado Islámico, "manteniéndose en todo momento informados los países amigos y aliados de España".

Pese a la reubicación, Defensa ha recalcado que el compromiso de España con la coalición internacional y con la estabilidad de Irak "permanece inalterable", pero ha señalado que "la volatilidad y fragilidad de la situación en la zona han obligado a tomar esta decisión para garantizar la protección de las fuerzas desplegadas".

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