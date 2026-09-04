Mompó carga contra Diana Morant y la acusa de ser la "lameculos de Sánchez"

Los detalles El presidente de la Diputación de Valencia y líder provincial del PP ha asegurado que la ministra de Ciencia es "la hija de Zapatero y la lameculos de Sánchez". "No vales nada", ha añadido.

La controversia se desató tras un mensaje en 'X' del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, quien calificó a la ministra de Ciencia, Diana Morant, de "lameculos" de Pedro Sánchez. Mompó respondió a un tuit de Morant que criticaba la gestión de la DANA y acusaba a Mompó de no informar adecuadamente a los valencianos. En su réplica, Mompó acusó a Morant de preocuparse más por las cámaras que por las personas afectadas. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, exigió a Alberto Núñez Feijóo que desautorice a Mompó y pida disculpas por sus comentarios considerados machistas.

El presidente de la Diputación de Valencia y líder del PP en esta provincia, Vicente Mompó, ha calificado a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, de "lameculos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha espetado: "No vales para nada, así de claro".

La polémica ha surgido a raíz de un mensaje de Mompó en su cuenta de 'X' publicado este viernes, en respuesta a un tuit de Morant del día anterior que reaccionaba a una información periodística sobre el informe de la Jefatura de Recursos Humanos de la Diputación trasladado a la jueza de Catarroja que instruye la gestión de la DANA.

El juzgado solicitaba información sobre si en la lista de difusión a la que se envió el correo por el que se acordaba la suspensión de la actividad de los centros dependientes de la corporación provincial y el cierre, a partir de las 14:00 del día de la DANA, estaban incluidos todos los diputados y sus asesores y para que informara de las suspensiones de cursos de formación. Recursos Humanos de la Diputación confirmó que el listado incluía a los diputados y diputadas, asesores, presidente y vicepresidenta.

En su mensaje de X publicado el jueves, Morant señalaba y criticaba: "Así de claro: la Diputación de Valencia avisó a sus trabajadores y suspendió actividades por la DANA. Su presidente, que estaba en el Cecopi, lo sabía. Mompó conocía las medidas preventivas, pero decidió avisar solo a su entorno. Al resto de valencianos, no".

Mompó ha respondido este viernes al tuit de la líder del PSPV: "Los valencianos de cordura intentábamos ayudar. En cambio, tú apareciste dos días después en el helicóptero Pedro Sánchez, el de 'Si quieren más recursos, que los pidan'. Todo el mundo sabe que, en las tragedias que hemos sufrido, te ha preocupado mucho más dónde están las cámaras que las personas afectadas". Seguidamente, recrimina a Morant: "Diana, siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez. No vales para nada, así de claro".

El PSOE exige a Feijóo que desautorice a Mompó por su "machismo rancio"

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "desautorice" y reclame "disculpas inmediatas" al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, por tildar de "lameculos" de Pedro Sánchez a la ministra de Ciencia y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant.

La polémica ha surgido a raíz de un mensaje de Mompó en su cuenta de 'X' publicado este viernes, en respuesta a un 'tuit' de Morant del día anterior que reaccionaba a una información periodística sobre el informe de la Jefatura de Recursos Humanos de la Diputación trasladado a la jueza de Catarroja que instruye la gestión de la dana.

También en redes sociales, Torró ha reclamado a Feijóo que "debe exigir a Mompó disculpas inmediatas y desautorizar sus palabras". "Basta ya de insultos y de este machismo rancio. ¿Para cuándo un PP que no insulte ni convierta la política en un lodazal?", ha escrito en 'X'.

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