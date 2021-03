Los expertos de la Comisión de Salud Pública podrían recomendar en los próximos días que la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca no se administre a ciertos grupos de población, como las mujeres jóvenes -aunque todavía no hay decidida una edad-. Sin embargo, si podrían recomendarla para personas mayores de 65 años, a las cuales no se les aplicaba hasta ahora.

Según ha podido saber laSexta, esta decisión se tomará en una reunión sobre vacunas que se celebrará este fin de semana y en la que se analizará la nueva ficha técnica aprobada por Europa y las conclusiones sobre los casos de trombos. Estos casos son muy pocos estadísticamente, muy extraños y suceden sobre todo en mujeres, de ahí que se baraje evitar la vacunación a ese grupo poblacional.

Fuentes de Sanidad aseguran que el gran debate de este jueves en la Comisión Europea no fue la reanudación de la vacunación -sobre la cual había bastante consenso-, sino la modificación de las especificaciones de la vacuna para que se dejaran claras las advertencias. Una decisión en la que España tuvo mucha influencia.

En Reino Unido, país donde más inyecciones de AstraZeneca se han administrado a personas mayores, no se han detectado casos de trombos, por lo que es altamente probable que se habilite esta inmunización en España para personas mayores.

El próximo lunes habrá una reunión del Consejo Interterritorial de Salud en el que se decidirá sobre estos extremos en base a los informes que realizarán los expertos de Salud Pública. Esta es la razón por la que España ha decidido esperar al miércoles para reanudar la campaña con esta vacuna: el lunes se decidirá, el martes las autonomías convocarán a los ciudadanos y el miércoles ya se inyectarán las inmunizaciones.

Mientras que otros países Europeos como Francia o Italia han decidido vacunar desde hoy, presionados por incidencias de coronavirus muy altas, España ha preferido seguir estos protocolos para dar seguridad y confianza a la población.