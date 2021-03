Alemania, Francia e Italia vuelven a vacunar contra la COVID con la fórmula de AstraZeneca a partir de este viernes tras la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

El organismo europeo aseguró este jueves que no ve evidencias de que la vacuna de AstraZeneca tenga relación directa con los casos de tromboembolismo detectados tras la vacunación con este fármaco en diferentes países europeos y consideró seguro que se siga usando en las campañas de inmunización contra la COVID-19.

A pesar de ello, la EMA incluirá una advertencia en la información del producto para que los médicos estén alerta al revisar el prospecto de la vacuna y vigilar cualquier caso que pueda estar relacionado. Añadió que sus expertos han concluido tras dos semanas de investigaciones que la vacuna de AstraZeneca es "segura y eficaz", pero subrayó que no ha podido descartar del todo la relación con casos raros de tromboembolismo, por lo que seguirá investigando.

Otros países como Bulgaria, Letonia, Lituania, Eslovenia o Chipre también han anunciado que reanudan desde hoy la vacunación con AstraZeneca. Por su parte, Portugal reanudará las inyecciones a partir del próximo lunes y Holanda lo hará a partir de la semana que viene, aunque no ha especificado un día concreto.

Por el contrario, territorios como Irlanda o Suecia han asegurado que aún tardarán "unos días" en tomar una decisión sobre esta vacuna.

España también ha decidido reanudar la vacunación tras paralizarla, pero al contrario que estos países lo hará el miércoles para seguir varios protocolos y dar seguridad y confianza a la población.

De hecho, los expertos de la Comisión de Salud Pública podrían recomendar que no se administre a ciertos grupos de población, como las mujeres jóvenes -aunque todavía no hay decidida una edad-. Sin embargo, si podrían recomendarla para personas mayores de 65 años, a las cuales no se les aplicaba hasta ahora.

Según ha podido saber laSexta, esta decisión se tomará en una reunión sobre vacunas que se celebrará este fin de semana y en la que se analizará la nueva ficha técnica aprobada por Europa y las conclusiones sobre los casos de trombos. Estos casos son muy pocos estadísticamente, muy extraños y suceden sobre todo en mujeres, de ahí que se baraje evitar la vacunación a ese grupo poblacional.

El próximo lunes habrá una reunión del Consejo Interterritorial de Salud en el que se decidirá sobre estos extremos en base a los informes que realizarán los expertos de Salud Pública. Esta es la razón por la que España ha decidido esperar al miércoles para reanudar la campaña con esta vacuna: el lunes se decidirá, el martes las autonomías convocarán a los ciudadanos y el miércoles ya se inyectarán las inmunizaciones.