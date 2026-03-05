Pardo de Vera niega el borrado de dispositivos electrónicos que le atribuye la UCO

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo'

Los detalles Según su defensa, la actuación de Pardo de Vera se limitó a recibir unos contactos y a dar traslado de los mismos a la persona designada por ADIF para la tramitación del encargo efectuado por el Ministerio de Transportes para el proceso de la compra de mascarillas .

La defensa de Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF, refuta las acusaciones de la UCO sobre el supuesto borrado de información de sus dispositivos electrónicos. Argumenta que, tras su cese, toda la información de su mandato quedó a disposición de ADIF, cumpliendo con la política de uso de dispositivos. La defensa aclara que el dispositivo incautado no era el mismo que utilizó durante su presidencia, por lo que las comunicaciones anteriores a julio de 2021 estaban en poder de ADIF. En el contexto de la emergencia sanitaria de 2020, Pardo de Vera facilitó contactos para la adquisición de mascarillas, pero su papel se limitó a transmitir información a la persona designada por ADIF.

La defensa de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, niega el borrado de dispositivos electrónicos que le atribuye la UCO y asegura que, tras su cese, toda la información y todas las comunicaciones de su etapa como presidenta (entre junio de 2018 y julio de 2021) quedaron a disposición de la empresa pública, en atención y cumplimiento a la política de uso de dispositivos de la entidad.

"No resulta, por tanto, ni admisible ni ajustado a la realidad la conjetura que le sirve a la UCO como punto de partida de su informe de 24-2-26, cuando dice que 'el examen de estos dispositivos electrónicos ha puesto de manifiesto que parte del contenido correspondiente al período temporal de los hechos investigados habría sido eliminado", expone en un escrito al que ha tenido acceso laSexta.

De esta manera, la defensa de Pardo de Vera explica que el hecho de que en el análisis de sus dispositivos y, especialmente, en su teléfono móvil, no se hayan localizado determinadas comunicaciones que se consideran de interés para la investigación se explica sencillamente porque el dispositivo móvil que le incautaron "no era el mismo que utilizaba en la época en que desempeñó el cargo de presidenta de ADIF, y todas sus comunicaciones anteriores a julio de 2021, quedaron a disposición de ADIF, sin que se efectuara ninguna portabilidad de las mismas".

Esas comunicaciones reflejan, según explica, que en el marco de la emergencia sanitaria de 2020 y tras la encomienda efectuada a ADIF para la adquisición de cinco millones de mascarillas, Pardo de Vera facilitó a Koldo García los teléfonos del secretario general de Puertos del Estado y del titular de una empresa suministradora con la que el citado organismo había tramitado previamente otra compra de emergencia.

La actuación de Pardo de Vera se limitó, según su defensa, a recibir unos contactos y a dar traslado de los mismos a la persona designada por ADIF para la tramitación del encargo efectuado por el Ministerio de Transportes. "El contrato no estaba en ese momento adjudicado por ADIF y el mensaje hacía alusión al contrato previo de Puerto del Estado", razona.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.