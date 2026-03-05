El antes y el después de emblemas iraníes tras cinco días de ataques: así quedan el Palacio de Golestán, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Los detalles A vista de satélite, se ve cómo los ataques de los primeros cinco días de guerra ya han arrasado multitud de complejos institucionales.

Los bombardeos en Irán, especialmente en el norte, continúan sin tregua, con ataques diarios de Estados Unidos e Israel. Cinco días después del inicio de la ofensiva, las consecuencias son visibles: destrucción y muerte. Trump afirmó que "casi todo ha sido destruido", destacando el poder militar estadounidense. Los daños son evidentes, como en Minab, donde una escuela fue destruida, matando a 160 niñas. El secretario de la Guerra de EE.UU. anunció una investigación, a petición de Naciones Unidas, que podría considerarlo un crimen de guerra. Edificios emblemáticos, como el complejo presidencial y la Torre Azadi, también han sido afectados. La destrucción del Palacio de Golestán, aunque parcialmente protegido, y la sede de la Asamblea de Expertos en Qom, subrayan que no hay lugar seguro en Irán.

Los bombardeos no dan tregua en Irán. Sobre todo al norte del país, se están registrando ataques diarios de Estados Unidos e Israel y sus consecuencias, apenas cinco días después del comienzo de la ofensiva, son evidentes: polvo, humo y destrucción mires donde mires.

Ya lo decía Trump poco después de iniciar la conocida como 'Operación Furia "Casi todo ha sido destruido". Una frase que pronunciaba casi con orgullo por el poder del ejército estadounidense.

A vista de satélite, los estragos de la guerra son muy visibles en Irán. Uno de los ejemplos más dramáticos es el terreno sobre el que se levantaba la escuela de Minab. Allí, las bombas no solo arrasaron el edificio, sino que mataron a cerca de 160 niñas.

El secretario de la Guerra de EEUU, Pete Hegseth, ha anunciado este miércoles una investigación de este suceso, algo que pidió Naciones Unidas argumentando que podría tratarse de un crimen de guerra.

El terreno sobre el que estaba la escuela de niñas de Minab (Irán)

Los misiles también están acabando con edificios emblemáticos de ese país como el complejo presidencial o la residencia del ayatolá Ali Jamenei, asesinado el sábado. También se ha dañado el complejo judicial, el Ministerio de Inteligencia o el hospital iraní Ghandi, entre otros muchos.

Monumentos emblemáticos

La devastación está presente hasta en los monumentos más icónicos como la Torre Azadi, que este miércoles casi no era visible por el humo de las bombas caídas durante la madrugada.

Tampoco se ha librado de los ataques el histórico Palacio de Golestán, un monumento del siglo XVI ubicado en Teherán y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se pueden apreciar los destrozos en sus paredes y salas. Por suerte, la famosa sala del trono con espejos y los objetos del museo habían sido trasladados previamente a una bóveda para evitar cualquier daño.

Asimismo, hay ataques con los que EEUU busca hacer un alarde de fuerza. El más claro ha sido la destrucción en Qom de la sede de la Asamblea de Expertos que tiene que nombrar al sucesor de Jamenei como nuevo líder supremo del país. En este caso, el ataque se perpetró cuando el edificio estaba vacío, pero dejó el mensaje claro de que no hay un lugar seguro en Irán.

