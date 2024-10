Un grupo de manifestantes ha irrumpido este miércoles en un acto de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y la titular de Ciencia, Diana Morant, al grito de "la ley de vivienda es una mierda" y "Gobierno progresista, cómplice de rentistas".

El escrache ha ocurrido en la Residencia de Estudiantes en Madrid, donde las ministras se disponían a firmar un protocolo para la promoción de vivienda asequible para universitarios. En torno a una decena de personas han interrumpido el principio del acto con gritos como "la ley de vivienda es una mierda" y "hoy en la foto, mañana desahuciando", hasta que han sido expulsados poco después de la sala.

A través de sus redes sociales, la PAH de Vallekas ha explicado que ha llevado a cabo este "escrache al Gobierno" para "estropearles la foto y contarles el día a día de nuestros barrios: desahucios y subidas asfixiantes de hipotecas y alquiler".

"Están aquí para llenarse la boca con medidas que solo agravan el problema. Ahora destinarán 200 millones a bonos de alquiler para jóvenes. No solo son migajas. Además, las ayudas directas no van a bajar los precios. Sólo sirven para enriquecer los bolsillos de los rentistas", denuncia la PAH, en alusión a una medida que ha recibido críticas incluso de Sumar, socio del Gobierno de coalición.

La plataforma, que denuncia que el próximo viernes Caixabank "quiere echar a Pili, con sentencia de violencia de género y sus hijas" de su casa, advierte: "Aunque no nos dejen intervenir y no quieran oírnos, nosotras iremos a cada acto que monten". "No les dejaremos llenarse la boca ni hacerse la foto a nuestra casa. No toleramos ni un desahucio más", insisten.

En otro mensaje a través de la misma red social, la PAH de Vallekas aclara que el escrache iba dirigido tanto a la ministra de Vivienda como a la titular de Ciencia y Universidades "que querían hoy hacerse la foto hablando de medidas que no solucionan el problema y que siguen protegiendo a los rentistas".