ERC, JxCAT y los presos del 'procés', el nuevo dilema de Pedro Sánchez para lograr aprobar los PGE

Esquerra Republicana de Catalunya continúa condicionando su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a la postura que adopte la Fiscalía con los presos del 'procés' soberanista. "Si cree que tienen que estar en la prisión por rebelión no tiene sentido que le pida apoyo. Es Sánchez quien debe tomar una decisión", ha explicado Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat.

Al presidente del Gobierno también se ha dirigido Junts per Catalunya. "Para negociar, Sánchez debe tener sentido de Estado, y de momento no lo he visto", ha apuntado Eduard Pujol, portavoz adjunto de JxCAT. No obstante, parte del PDeCAT cree que son dos temas que no se deberían mezclar.

"No se debe poner una condición de este tipo. Se trata de entender que, con esta situación, es difícil mantener el debate y el diálogo político", ha considerado, en declaraciones a Cadena SER, el portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzanos. La respuesta del Gobierno es la misma: "El Ejecutivo no puede actuar en relación al judicial, y ellos lo saben muy bien".

Los socialistas no se mueven, pero aun así, Podemos sí cree que se acabará convenciendo a los independentistas. "Seguiremos haciendo nuestro trabajo para que los Presupuestos salgan adelante", ha aseverado Noelia Vera, portavoz de la formación que lidera Pablo Iglesias. Según PP y Ciudadanos, no lo conseguirán.

Según teodoro García, secretario general de los populares, estos PGE "nacen muertos". Por su parte, Albert Rivera, presidente de la formación naranja, ha señalado que "al acuerdo 'fake' entre Sánchez e Iglesias le faltan escaños". Además, esperan que sigan así porque, según ellos, estos Presupuestos serán malos para España.