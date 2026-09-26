Un equipo de laSexta Xplica, agredido en la manifestación en apoyo a Ceuta en Madrid

Los detalles Mientras una reportera del programa grababa el curso de la concentración, varios manifestantes la han empujado y zarandeado. De hecho, uno de ellos ha tratado de arrebatarle el micrófono por la fuerza.

Un equipo de laSexta Xplica fue agredido durante la manifestación en apoyo a Ceuta en Madrid. Mientras una reportera grababa, varios manifestantes la empujaron y zarandearon, intentando arrebatarle el micrófono y profiriendo insultos. La violencia impidió que concluyera su trabajo. La manifestación, conocida como 'Marcha por la Dignidad', reunió a 20.000 personas, y un grupo intentó avanzar hacia La Moncloa, siendo frenado por la policía. Este incidente se suma a una serie de agresiones a periodistas de laSexta y TVE en protestas recientes, donde han sido acosados e intimidados, especialmente en Ceuta.

Un equipo de laSexta Xplica ha sido agredido este sábado en la manifestación en apoyo a Ceuta que se ha celebrado en el centro de Madrid. Mientras una reportera del programa grababa el curso de la concentración, varios manifestantes la han empujado y zarandeado. De hecho, uno de ellos ha tratado de arrebatarle el micrófono por la fuerza. Además, ha recibido insultos como "zorra" o "puta", y la sucesión de gritos, empujones y amenazas han impedido que pueda concluir su trabajo.

Según datos de la Delegación del Gobierno, la conocida como 'Marcha por la Dignidad' ha juntado en las calles madrileñas, sumando tanto Cibeles como Moncloa, a 20.000 personas. Además, un grupo de manifestantes pretendía continuar hasta las puertas del Palacio de La Moncloa, pero una barrera policial ha impedido su avance.

Espiral de violencia contra periodistas

Esta situación llega después de que varios periodistas de laSexta hayan sido agredidos e intimidados tanto en Ceuta como en otros puntos de España en el marco de las protestas tras la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

Sucedió especialmente durante las últimas semanas de agosto y las primeras de septiembre, cuando varios equipos de laSexta fueron acosados al grito de "rojos, asquerosos", "fuera, fuera" o "hijos de puta".

Unas amenazas y agresiones que se extendieron también a compañeros de TVE con momentos muy tensos en los que manifestantes ultras les arrancaron el micrófono de las manos en varias ocasiones y les han empujado e insultado. Otro manifestante se ha encarado con un reportero, llegando a intimidarle con un cabezazo.

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