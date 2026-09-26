El PP descarta activar el juicio a Sánchez por traición y Abascal reta a Feijóo a buscarse "mejor padrino" que Aznar

Los detalles Mientras los 'populares' se remiten a la causa penal en curso en la Audiencia Nacional, el líder de Vox ha cargado contra el expresidente del Gobierno.

El Partido Popular y Vox han mostrado diferencias en su enfoque sobre la crisis migratoria en Ceuta. Durante una marcha en Madrid, Miguel Tellado del PP rechazó la propuesta de Santiago Abascal de activar el artículo 102 de la Constitución para juzgar al presidente del Gobierno por traición, prefiriendo dejar el asunto en manos de la investigación judicial en curso. Tellado criticó al Gobierno por su "negligencia" en la gestión de la entrada masiva de inmigrantes, mientras que Abascal criticó al PP por no apoyar su propuesta y señaló a José María Aznar como "derrotado por Marruecos", sugiriendo que Feijóo busque un mejor padrino.

Partido Popular y Vox también chocan por Ceuta. Pese a que Miguel Tellado y Santiago Abascal han acudido para representar a sus respectivas formaciones en la marcha celebrada este sábado en Madrid para apoyar a la ciudad autónoma y pedir elecciones, no acaban de cuadrar posturas por la crisis migratoria.

Porque el secretario general del PP ha descartado este sábado respaldar la activación del artículo 102 de la Constitución para juzgar por traición al presidente del Gobierno por no evitar la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta del pasado mes de julio, y se ha remitido la causa penal que instruye la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional.

El mandatario 'popular' ha señalado ante los medios de comunicación que el Gobierno "no pude eludir responsabilidades" porque, a su juicio, incurrió en una "negligencia clara", pero se ha remitido en todo momento a la investigación judicial ya abierta descartando apoyar la propuesta de Abascal.

"Hay un sentir generalizado de que el Gobierno de España no ha actuado de forma responsable, de que ha habido una dejación de funciones y una negligencia máximas, porque sabía lo que iba a pasar y no actuó", ha dicho recalcando que el "Gobierno se cruzó de brazos y dejó que las fronteras de España fuesen traspasadas por una marea humana de 80.000 invasores".

"Resulta ciertamente lamentable que la sociedad española tenga que salir a la calle para pedirle al Gobierno de España que defienda nuestra integridad territorial", ha añadido.

Abascal ve a Aznar como otro "derrotado por Marruecos"

Tellado y Abascal se han unido en las críticas al Gobierno, pero el líder de Vox también ha señalado su incomprensión por la postura del PP a la hora de no apoyar su intención de activar el artículo 102 de la Constitución para juzgar por traición al presidente del Gobierno.

Y, en su crítica a Génova, ha comentado que el expresidente del Gobierno José María Aznar es otro "derrotado por Marruecos" y ha aprovechado para recomendar a Feijóo que se busque "mejor padrino".

Aznar elogió este viernes el "patriotismo" de Feijóo, y contrapuso su forma de entender el amor a España con la de quienes necesitan "disfrazarse de capitán de los Tercios para presumir de español", en alusión a Abascal.

"Lo del señor Aznar es verdaderamente sorprendente", ha comentado el líder de Vox, recordando que en alguna ocasión se ha visto al expresidente "vestido de Cid Campeador". "Entiendo que era una broma, que no hay que tomarse a la tremenda, pero me sorprende que el señor Aznar aproveche ese tipo de cosas para atacar a Vox y que, además, se refiera a un sanchismo al revés", ha deslizado.

En este contexto, ha aconsejado al expresidente que "tenga un poco más de humildad" y que, en vez de "dar consejos", se "limite" a contar su "experiencia" con el reino alauí: "Yo la verdad es que creo que hay que escuchar la experiencia de aquellos que han sido derrotados por Marruecos. Estaría bien saber qué les ha pasado y cómo ha sido porque los españoles podemos aprender de eso".

Y también ha tenido un consejo para Feijóo: "Le recomendaría que se busque un padrino mejor que el que apadrinó a Rajoy y trajo a Pedro Sánchez", ha dicho en referencia a Aznar.

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