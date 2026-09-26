La otra cumbre de la ONU, en las redes sociales de los políticos: haciendo deporte, tomando cervezas o enseñando la trastienda de las reuniones

Los detalles Pedro Sánchez es uno de los líderes que han utilizado sus redes para mostrar "cómo es un viaje internacional de estas características desde dentro".

La cumbre de Naciones Unidas no solo se sigue por medios tradicionales, sino también a través de redes sociales, donde los líderes mundiales muestran su lado más personal. Emmanuel Macron ha compartido su rutina matutina corriendo por la ciudad antes de volver a sus compromisos oficiales, mientras que Volodímir Zelenski ha sido visto paseando por Nueva York. Mette Frederiksen ha compartido momentos practicando deporte y disfrutando de una cerveza. Pedro Sánchez ha mostrado la actividad de la delegación española y ha bromeado sobre Nueva York con el primer ministro británico. José Manuel Albares ha destacado la importancia del multilateralismo, y Zohran Mamdani ha intercambiado camisetas con Lula da Silva.

La cumbre de la ONU no solo se sigue desde los medios de comunicación. También se retransmite, cómo no, desde las redes sociales de los propios protagonistas. Y entre discursos, reuniones y encuentros bilaterales, los líderes mundiales han dejado ver una cara mucho más distendida de una semana marcada por la diplomacia.

Las redes permiten así entrar en una parte de la cumbre que normalmente queda fuera de las cámaras.Uno de los que ha enseñado ese lado más personal ha sido Emmanuel Macron. El presidente francés ha comenzado alguna de sus jornadas corriendo por las calles de la gran ciudad.

"¡Viva Naciones Unidas!", se le escucha decir mientras recorre la ciudad. Después, toca cambiar las deportivas por el traje y volver a la agenda oficial, pero incluso ahí hay espacio para encuentros más informales. Macron ha compartido momentos con Donald Trump y también con Volodímir Zelenski.

Por su parte, el presidente ucraniano también ha mostrado en sus redes algunos momentos fuera de las salas de reuniones. Se le ha podido ver paseando por el centro de Nueva York acompañado por su equipo de seguridad. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, también ha encontrado tiempo para desconectar entre una cita y otra. Raqueta en mano, Frederiksen ha compartido imágenes practicando deporte y disfrutando después de alguna cerveza.

"Quiero enseñaros cómo es un viaje internacional"

Asimismo, el presidente español, Pedro Sánchez, también ha utilizado sus redes para mostrar "cómo es un viaje internacional de estas características desde dentro". Las imágenes permiten seguir parte de la actividad de la delegación española y algunos de esos encuentros que quedan lejos del foco de las cámaras. En uno de ellos, Sánchez bromea con el primer ministro británico sobre Nueva York y Madrid: "Es agradable, pero no tan bueno como el Retiro".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en formato vertical y con un lenguaje más cercano al habitual en estas plataformas, muestra parte del trabajo de la delegación y pone el foco en la importancia del multilateralismo: "Voy a apoyar el multilateralismo". Y si hay un político acostumbrado al lenguaje de las redes, ese es Zohran Mamdani. El alcalde de Nueva York encontró un hueco junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para intercambiarse camisetas de fútbol.

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