Un equipo de laSexta se traslada al Hospital la Paz de Madrid para entrar en una de sus zonas COVID de cuidados intensivos. El doctor José Manuel Añón, jefe de Medicina Intensiva del centro, nos cuenta cómo ha cambiado la situación en el complejo hospitalario, y en concreto en dicha unidad de pacientes críticos, a raíz de la campaña de vacunación: "La edad en esta última ola ha caído siete años de media con respecto a la primera".

"Además, el 83% de los pacientes críticos han sido en esta quinta ola no vacunados. Creo que esto da una idea de la importancia de la vacunación", ha añadido Añón. Sólo hay que echar la vista atrás y fijarse en los datos relativos a la presión hospitalaria frente a la evolución de la pandemia de coronavirus: hace un año, el porcentaje de camas ocupadas era de casi un 27%; ahora, sin embargo, es de un 8%.

El doctor Añón tampoco tiene dudas sobre el éxito de la inmunización a través de las dosis: "De no haber existido la vacuna, la quinta ola habría sido un auténtico desastre". Sin embargo, es posible tener todavía espacios sin pacientes. Un ejemplo de este cambio se encuentra, precisamente, en el Hospital La Paz. En una unidad de 20 camas disponibles, 14 están libres ahora mismo. Unidades en las que se han dado algo más que cuidados intensivos.

A Alejandro Sayed, enfermero UCI, no se le olvidará, por ejemplo, una conversación que mantuvo con uno de sus pacientes. "Fue el caso de una persona joven que no estaba vacunada. Estuvo bastante tiempo malo, y cuando por fin pudo salir y hablamos con él, nos reconoció que estaba arrepentido de no haberse vacunado". Por eso, desde el centro médico insisten: "A lo que hay que tener miedo es al coronavirus; a la vacuna, ninguno".

Los profesionales sanitarios recuerdan que, con un crecimiento exponencial del porcentaje de la población vacunada, será más fácil lograr cerrar definitivamente estas unidades de cuidados críticos. Actualmente, España cuenta con una incidencia de 217,10 casos por cada 100.000 habitantes. Desde que comenzó en nuestro país esta crisis sanitaria, más de 5,1 millones de personas se han contagiado y 88.080 han fallecido, según datos de Sanidad.