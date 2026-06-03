Los empresarios catalanes y su tirón de orejas al Gobierno: la "confianza en las instituciones es clave y cuesta años construirla"

¿Qué han dicho? "Tras las investigaciones al PSOE, trasladarle nuestra preocupación". Este es el mensaje de la presidenta del Cercle d'Economia. La misma que pide "reforzar el control y la transparencia" porque la "confianza en las instituciones es clave y cuesta años construirla".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó referirse a la presunta trama liderada por Santos Cerdán y Leire Díez durante sus actos públicos del miércoles. Según un informe de la UCO, esta organización buscaba desestabilizar procesos judiciales en favor del PSOE y Sánchez. Sin embargo, el presidente aprovechó la jornada para anunciar que su gobierno presentará los presupuestos generales del Estado para 2027, en un acto ante empresarios catalanes en el Cercle d'Economia. La presidenta del Cercle, Teresa García Mila, expresó su preocupación por las investigaciones al PSOE, subrayando la importancia de la transparencia y el control institucional.

Ni en el acto de la mañana de este miércoles, ni en el de esta tarde. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha referido en ningún momento a lo largo de la jornada a la presunta trama liderada por Santos Cerdán y Leire Díez. Una organización que, según el informe de la UCO y del sumario del caso, al que ha tenido acceso laSexta, buscaba desestabilizar procesos judiciales para defender al PSOE y al presidente.

Calla ante el sumario del caso que investiga las presuntas cloacas del PSOE, pero le ha parecido una buena idea anunciar, el mismo día y con poco tiempo de diferencia, que su Ejecutivo va a presentar los presupuestos de 2027.

Porque, justo este miércoles, Sánchez ha hecho el gran anuncio económico. "El Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado del año 2027", ha dicho. Además, lo ha hecho aprovechando que estaba en el Cercle d'Economia, ante los grandes empresarios catalanes.

Pero en este espacio, aunque no lo haya hecho Sánchez, sí que se ha hablado de las investigaciones realizadas por la UCO, por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Lo ha hecho la presidenta del Circle, Teresa García Mila: "Tras las investigaciones al PSOE, trasladarle nuestra preocupación".

Porque no ha perdido la oportunidad para mandar un mensaje a Sánchez, que estaba sentado a escasos metros. Así, la presidenta de los empresarios catalanes considera que se necesita "reforzar el control, la transparencia y el control de cuentas" porque la "confianza en las instituciones es clave y cuesta años construirla".

El jefe del Ejecutivo ha avanzado que esta misma semana se va a publicar en el Boletín Oficial de Estado la orden del Ministerio de Hacienda para la elaboración de los presupuestos y , en el segundo semestre, llevarlos al Parlamento e intentar que sean aprobados.

A lo largo del mes de junio se actualizará el cuadro macro de estos presupuestos que según ha subrayado Sánchez serán sociales, ya que el objetivo del Gobierno es redistribuir la riqueza reforzando el Estado del bienestar para que los servicios públicos estén a la altura de lo que los ciudadanos demandan.

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