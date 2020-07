Los ciudadanos gallegos y vascos con coronavirus no podrán acudir a votar

Otra de las medidas que han tomado ambos Ejecutivos autonómicos es que sus ciudadanos no podrán acudir a votar si han dado positivo en coronavirus o están a la espera de los resultados de las pruebas. Así lo determinaron la consejera de Salud vasca, Nekane Murga, y su homólogo gallego, Jesús Vázquez Almuiña, que apuntó que un contagiado "no puede salir de casa, por salud pública, y si no cumple confinamiento, tenemos que informar a la autoridad judicial".