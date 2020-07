Iñigo Urkullu: "Espero reiniciar un camino de diálogo y colaboración constructiva"

El candidato del PNV a la presidencia del Gobierno vasco y claro vencedor de estas elecciones con 31 escaños, Iñigo Urkullu, ha destacado que estos comicios han sido "diferentes y difíciles", aunque "se han desarrollado con normalidad". "Somos muy conscientes de las dificultades del momento que estamos viviendo", ha afirmado el lehendakari, que ha felicitado a todos los parlamentarios que compondrán la nueva fotografía de la Cámara vasca.

Urkullu ha reconocido "que en ocasiones ha podido cometer errores", si bien ha matizado: "He actuado en todo momento ofreciendo lo mejor a la sociedad vasca, y así lo voy a seguir haciendo. Espero que podemos reiniciar un camino de diálogo y colaboración constructiva". El lehendakari ha afirmado que "el objetivo" del que será el nuevo Gobierno vasco es claro: "Atender a quienes peor lo están pasando y salir de esta situación sin dejar a nadie atrás". Para ello, ha remarcado, "este trabajo necesita de todas las manos".

Maddalen Iriarte (EH Bildu): "El cambio ha empezado"

Otra de las grandes triunfadoras de la noche electoral vasca ha sido Maddalen Iriarte, candidata de EH Bildu, que ha conseguido los mejores resultados de la historia de la formación abertzale: 22 escaños. Para Iriarte, este éxito supone "el comienzo de un cambio que va a ser muy importante en Euskal Herria". Se ha mostrado "muy contenta" por el apoyo obtenido, que ha calificado de "muy buen resultado".

"Cada vez hay más gente cercana a los valores que defiende EH Bildu", ha destacado la candidata de EH Bildu, que ha insistido en que "el cambio ha empezado". Iriarte ha aprovechado esta intervención para felicitar al PNV por su victoria electoral y ha incidido en el objetivo del partido: "Tenemos que construir este país, levantarnos y EH Bildu tiende su mano para hacerlo y para que este país pueda levantarse cuanto antes y reconstruirse”.

Idoia Mendia (PSE-EE): "De estas elecciones salimos más fuertes"

La candidata del PSE-EE a lehendakari, Idoia Mendia, ha asegurado que la formación socialista "ha salido más fuerte de estas elecciones". Así se ha expresado la líder socialista en el País Vasco tras conocer los resultados de los comicios celebrados en Euskadi, que ha ganado el PNV de Íñigo Urkullu y que ha llevado al PSE-EE a posicionarse como tercera fuerza política por delante de Podemos.

“Somos primera fuerza entre las izquierdas no nacionalistas”, ha señalado Mendia, que al mismo tiempo ha reconocido que le hubiese gustado haber obtenido un "mandato" más fuerte de los ciudadanos vascos. No obstante, la candidata ha considerado que, aunque se ha registrado una alta abstención en el territorio vasco que "siempre juega en contra del PSE-EE”, haber subido un escaño "es un muy buen resultado". Mendia ha aprovechado su intervención para emplazar al PNV a poner “cuanto antes en marcha el reloj institucional" para conformar el nuevo Parlamento.

Miren Gorrotxategi (Podemos): "Quedan cuatro años de trabajo intenso, duro y de ilusión"

La candidata de Podemos al Parlamento vasco, Miren Gorrotxategi, ha comenzado su intervención felicitando a la ciudadanía vasca "por su forma de participar, que no ha sido muy alta, pero lo ha hecho de forma serena, tranquila y pacífica, como tiene que ser". Para Gorrotxategi, esta es "una primera razón para sentirse orgullosos", y ha aprovechado para felicitar "a todos los partidos políticos" que han logrado entrar en el Parlamento.

La candidata de Podemos ha recordado que quedan por delante "cuatro años de trabajo que van a ser intensos y duros", pero que los van a afrontar "con mucha ilusión", y ha precisado: "Tenemos un proyecto político y energía de sobra para afrontar esos retos y para dar lo mejor de nosotras mismas en el Parlamento".

[[H3:Carlos Iturgaiz (PP+Cs): "Pelearemos por ser la alternativa al nacionalismo"]]

Notorio ha sido el batacazo que han sufrido en estas elecciones vascas PP y Ciudadanos, que habían formado una alianza electoral con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos por el popular Alfonso Alonso en los comicios de 2016. Finalmente, han conseguido cinco escaños, un resultado que ha justificado el líder popular vasco a razón de "la gran abstención" que se ha dado en esta llamada a las urnas.

"Lamento, por supuesto, la gran abstención y me preocupa y nos tiene que preocupar a todos los vascos que casi la mitad de los ciudadanos no hayan querido participar en estos comicios y del futuro del País Vasco", ha destacado Iturgaiz, que pese a los malos resultados obtenidos ha asegurado que han "ganado a las encuestas" y que seguirán peleando "por ser la alternativa al nacionalismo". A este respecto, ha añadido: "No vamos a defraudar a quienes han confiado en la coalición PP+Cs".