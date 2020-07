Fracaso rotundo y absoluto para la confluencia de Podemos en Galicia, que se queda fuera del Parlamento gallego tras las elecciones autonómicas. El candidato de Galicia en común, Antón Gómez Reino, ha asumido "en primera persona" unos resultados "malos" e "inesperados". "Los resultados son un fracaso para nuestro espacio político", ha señalado ante los medios.

Galicia en común, con el 3,92% de los votos, no ha logrado tener escaño en el Parlamento gallego en una noche electoral protagonizada por el 'sorpasso' del BNG (que irrumpe como segunda fuerza política) y la victoria de Núñez Feijóo. "Los resultados no son buenos para nuestro país, a nuestro juicio, y evidentemente son unos malos resultados sin paliativos para nosotros. Son unos resultados inesperados y muy malos que asumo en primera persona", ha añadido Gómez Reino, que lamenta no haber podido contribuir al final de la mayoría absoluta del PP gallego.

El candidato apoyado por Podemos también ha señalado, visiblemente afectado, que ahora toca realizar una reflexión profunda de los datos. En ese misma línea también se ha pronunciado Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, a través de Twitter: "Perdemos buena parte de nuestra representación en el Parlamento Vasco y quedamos fuera del Parlamento de Galicia. Nos toca hacer una profunda autocrítica y aprender de los errores que sin duda hemos cometido".

Más lejos aún se ha quedado la Marea Galeguista, que renunció a ir a los comicios con Galicia en Común. Con un 0,22%, también se quedan muy lejos de lograr representación parlamentaria. Ni siquiera juntando los votos de todas las mareas, Podemos habría logrado un escaño.