Quienes hayan dado positivo en Covid-19 no pueden acudir a las urnas de Galicia y Euskadi. Una medida que ha generado opiniones de todo tipo, y no son pocos los que creen que debía haberse organizado algún sistema para facilitar el voto de las personas afectadas por el coronavirus.

Porque es imposible detectar caso por caso, según ha dicho el alcalde Ordizia, Adur Ezenarro: "No tenemos ningún mecanismo de control, no sabemos qué personas del censo pueden estar contagiadas o no". Por eso, desde la Xunta de Galicia apelan a la responsabilidad individual.

"A todas esas personas no se les va a poner vigilancia, pero seguro que entienden perfectamente que, por su propio interés y por el de todo el mundo, no pueden acudir a los colegios electorales", ha señalado el vicepresidente gallego, Alfonso Rueda. 24 horas antes de los comicios, el Gobierno vasco ya aseguraba que, si se incumple esta medida, habrá consecuencia. "Estarían cometiendo un delito contra la salud pública", ha afirmado la consejera de Seguridad de Euskadi, Estefanía Beltrán de Heredia.

Ni siquiera la ley ni la Junta Electoral han contemplado la posibilidad de posponer las votaciones para estos casos. Así lo ha explicado Beltrán de Heredia: "Solo hay dos formas de ejercer el voto: de forma presencial o bien, el voto por correo. El plazo para el voto por correspondencia terminó".

Horas antes de que abrieran las urnas, en laSexta Noche, el exministro popular José Manuel García-Margallo aseguraba que debía haberse buscado una alternativa: "Es inimaginable que en el año 2020 a esta gente no se le haya podido suministrar una forma de votar sin poner en riesgo la salud".

Sin embargo, la Junta Electoral Central ha avalado esa decisión de no poder acudir a votar en caso de ser positivo. En su resolución, el organismo asegura que que lo importante es "salvaguardar otro derecho fundamental esencial, el derecho inviolable a la vida e integridad física de las personas".