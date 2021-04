A cuatro días de que se celebren los comicios en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso se ve como clara ganadora y con posibilidades de repetir en el cargo, casi con la mayoría absoluta. Si bien, la izquierda considera que el sorpasso del bloque progresista "está muy cerca" y hacen los últimos llamados a la movilización masiva.

La candidata del PP defiende la posibilidad de representar un gobierno en solitario. "Vamos a arrasar y vamos a revolucionar Madrid", ha clamado en un mitin. Más cauto se ha mostrado el portavoz del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en este sentido. "Entiendo que la presidenta crea en una victoria importante, pero no sabemos por cuánto. Puede que doblemos los escaños", ha apuntado.

Si bien, Ayuso ha dejado caer la posibilidad de recibir el apoyo de Vox para acceder, de nuevo, a la Presidencia. En este sentido, asegura que ya ha vivido un ejecutivo apoyado por la extrema derecha "y no se acaba la democracia".

No opina lo mismo del PSOE, con el que tiene claro que no pactará porque lo considera "un desastre" y cree que "hay que oponerse a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias". Aunque ha llamado a la izquierda a darle su apoyo "para que no tenga que pactar con Vox".

El bloque progresista llama a la última movilización

Sin embargo, el bloque progresista no está tan convencido de que Ayuso logre aunar todo el apoyo necesario para repetir gobierno. Ángel Gabilondo asegura que "la mayoría está muy cerca" y, según las encuestas, el bloque de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos se sitúa "a uno o dos escaños" de la alianza PP-Vox. Por ello, ha llamado a hacer "un esfuerzo" para acudir a las urnas el 4M.

Así las cosas, el candidato socialista considera que la "opción de progreso" debería "estar liderada por el PSOE". En este sentido, en una entrevista en 'TVE' ha señalado que quiere una "mayoría progresista sin extremismos", por lo que llama a las urnas a "todos los ciudadanos que quieren modelo de transformación".

En las últimas semanas ha dejado caer la posibilidad de gobernar junto a Más Madrid con el apoyo de Pablo Iglesias. Precisamente, esta opción no convence a Iglesias, que aunque insiste en que no hablará mal de ningún candidato progresista, ha dejado entrever que en caso de darse los resultados, sí formará parte de un Ejecutivo de izquierdas. "Lo que va a ocurrir después si sumamos eso ya lo sé, lo tengo clarísimo y además está habladísimo", dijo el candidato de Unidas Podemos. A lo que el socialista contestó en Al Rojo Vivo: "No sé con quién está hablado, conmigo no, desde luego".

El candidato de la formación morada ha invitado también a una movilización masiva para desbancar a la derecha de Madrid, donde lleva gobernando 26 años. Cree que la izquierda está "cerca de transformar este país" y, por ello, "surgen las amenazas y los bulos". "Ahora en Madrid para ganar a la derecha hay que poner firmeza y valentía. Y si ganamos, tiene que haber dos años en los que día a día se note, que lo note el que cobre un millón de euros y que lo note el que tiene dificultades para llegar a fin de mes", ha apuntado en un acto.

Ambos candidatos han rechazado de frente el ofrecimiento de los 'populares' de tender la mano a Ayuso para evitar acuerdos con la extrema derecha. También lo ha hecho Mónica García, que en una entrevista en Al Rojo Vivo ha indicado que "para aislar a Vox, no se puede votar a su candidata favorita". A su juicio, la candidata del PP "ha convocado elecciones para cambiar de socio de gobierno".