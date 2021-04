El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid reacciona en Al Rojo Vivo a las palabras de Pablo Iglesias este miércoles también en Al Rojo Vivo. "Lo que va a ocurrir después si sumamos eso ya lo sé, lo tengo clarísimo y además está habladísimo", decía Iglesias. Algo que niega Ángel Gabilondo: "no sé con quién está hablado, conmigo no, desde luego".

Sí coincide Gabilondo con Iglesias en "no vender la piel del oso antes de cazarlo" e insiste en lo que él cree que es capital. "Deben hablar las urnas. Si esa mayoría señala que hay una mayoría progresista yo espero que encontremos un acuerdo. Yo le pido a él (Pablo Iglesias) el apoyo a un gobierno, no le he pedido nada más. He dicho que yo confío en que Unidas Podemos apoye un gobierno" liderado por el PSOE.

Así, García Ferreras le insiste en si "apoyar el gobierno" significa que Unidas Podemos estaría dentro. "Ya estanos otra vez con el oso", sentencia Gabilondo. Y señala que él no sigue una estrategia sino una convicción. La convicción de que "la única alternativa viable en Madrid es un gobierno progresista liderado por el PSOE".

Ante la pregunta de García Ferreras sobre si se ve como miembro de un Gobierno presidido por la candidata de Más Madrid, Mónica García, o por Pablo Iglesias, Gabilondo confiesa: "Espero que eso no pase". "Creo modestamente que puedo liderar la recuperación de Madrid. Mis datos, mi expectativa… la llamada que hago a la ciudadanía es para liderar yo esa expectación. Tengo poca tendencia para verme en ninguna cosa como miembro de un gobierno (…) No sé verme, pero siempre apoyaré desde donde esté un gobierno progresista", añade.

No obstante, destaca que hay que escuchar lo que digan las urnas y que tiene un gran respeto a las encuestas. Aunque señala que hay "cosas por dilucidar" como el voto de los indecisos o el de quienes tienen que trabajar ese día y tienen sólo unas horas para ir desde sus trabajos. "Perjudica a la votación democrática. No digo que se haya hecho queriendo, pero desde luego no se ha hecho sin querer", añade.