En los últimos días se ha propagado por las redes sociales un nuevo bulo que plantea que Correos está manipulando la votación de cara a las elecciones madrileñas. Dicha desinformación se basa en unos supuestos tickets, enviados a personas que no han votado, y en cuyo contenido, no obstante, aparecen votos emitidos. Según Correos, no se imprimió el ticket de caja del votante, así que esa operación se sumó a la operación del siguiente cliente (que había realizado una operación diferente a la de votar), al que sí que se le imprimió.