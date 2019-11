El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha dado a entender que la Fiscalía General del Estado depende del Ejecutivo cuando se le ha preguntado por cómo va a traer a España al expresident de la Generalitat huido, Carles Puigdemont.

En una entrevista en 'RNE' ha insistido en la actuación del Gobierno a la hora de solicitar la activación de la euroorden. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena la activó tras la sentencia del procés y en ese sentido, Sánchez ha recordado que fue la Fiscalía quien pidió dicha activación, una prueba, a su juicio, de la acción del Ejecutivo.

"¿De quién depende la Fiscalía?", ha preguntado retóricamente. El entrevistador le ha dicho que del Gobierno y él ha contestado: "pues eso". Asimismo, el presidente en funciones ha asegurado que está haciendo lo posible y que está trabajando para que "más pronto que tarde" Puigdemont rinda cuentas ante la Justicia española.

Puigdemont responde

Por su parte, Carles Puigdemont no ha tardado en responder al presidente del Gobierno en funciones y ha asegurado que "hoy es el mismo Sánchez el que lo confirma: no hay separación de poderes".

Quim Torra también denunciado esta presunta falta de separación de poderes por parte de Sánchez, calificando el comentario de "escándalo", "pero un escándalo permanente en el que vive instalado el Estado heredero del franquismo".

Los fiscales reivindican su independencia

Las Asociaciones de Fiscales han emitido un comunicado para "recordarle" al presidente en funciones que la Fiscalía es independiente y "no cumple órdenes del Ejecutivo". "Las Asociación de Fiscales quiere manifestar que la Fiscalía es independiente y solo depende de la legalidad. La Fiscalía no cumple órdenes del Gobierno y lamenta el desconocimiento de las funciones conferidas al Ministerio Fiscal por parte de quien hace tales manifestaciones, que no se ajustan a la realidad y generan en la ciudadanía una confusión inaceptable".

También la Unión Progresista de Fiscales se ha manifestado en Twitter.

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales se ha pronunciado. Dicen que Sánchez "se equivoca. No puede dar ninguna orden al Fiscal, conforme a la ley: art. 8 del Estatuto del Ministerio Fiscal. A lo mejor quiere decir saltándose la ley, pero eso es otra historia".

La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, tras la polémica por las palabras de Sánchez, ha dicho que coincide con el presidente en funciones en que el Fiscal General del Estado es nombrado por el Gobierno, pero ha negado de forma tajante injerencias políticas en las decisiones judiciales.

"Nada tiene que ver la separación de poderes con el Ministerio Fiscal, que es un órgano que está encuadrado en el ámbito del Poder Judicial pero no es Poder Judicial", ha asegurado, y ha continuación se ha hecho también esta pregunta:"¿El fiscal o la fiscal general del Estado quien lo nombra según dice el artículo 124 de la Constitución? ¿Quien lo nombra? El Gobierno".

Críticas a Sánchez

Laura Borràs, la candidata de Junts per Cat el 10N, ha asegurado que "en las últimas horas hemos podido asistir a la defunción de la separación de poderes en el estado español".

Y ha añadido: "Ahora un gobierno del PSOE lo mismo da decretos digitales que cruza una línea roja que se había fijado la ministra de Justicia cuando hablaba de la independencia de la Fiscalía cuando se especulaba sobre la autonomía de la justicia española. Se han cruzado todas las líneas rojas porque todo vale para frenar al independentismo".

Iglesias recuerda a Sánchez que hay separación de poderes y que si Puigdemont es entregado, es poruqe los jueces "se han puesto de acuerdo".

Las palabras de Sánchez también han sido contestadas desde la oposición. Pablo Iglesias ha criticado que el Gobierno afirme que traerá a Puigdemont, pues no es algo que dependa del Ejecutivo. "Si viene a España es porque los jueces se han puesto de acuerdo, en la UE hay separación de poderes", ha apuntado.

Según Rivera, Ciudadanos pidió una ley par a"despolitizar" la Fiscalía y el PSOE les dijo "que no, que no había ningún problema".

Albert Rivera, en un mitin en Mérida, también se ha referido a este asunto: "No es que Sánchez vaya a traer a Puigdemont. Es que, a pesar de Sánchez, estoy convencido de que acabará siendo juzgado en España".

Ha recordado que Ciudadanos "ya pidió una ley para despolitizar la Fiscalía. ¿Saben qué dijo el PSOE?, que no, que no había ningún problema porque la Fiscalía no dependía del Gobierno".

Casado se pregunta por que, si "manda" en la Fiscalía, "no está actuando ya contra Sánchez".

Pablo Casado se ha preguntado que, si la Fiscalía depende del Gobierno y él "manda" sobre los fiscales, "entonces, ¿por qué no está actuando ya contra el señor Torra?". Y ha dicho que Sánchez debería respaldar a la Fiscalía como hizo el PP, asegura, cuando gobernaba.