Pedro Sánchez da un paso adelante y acepta los dos debates: el 22 en RTVE y el 23 en Atresmedia

Pedro Sánchez acudirá finalmente a los dos debates electorales, el propuesto por Atresmedia y el de RTVE. De esta manera, se mantiene la fecha fijada por esta casa para el día 23 de abril y el de la cadena pública se celebrará el próximo lunes 22.

Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera ya habían confirmado su asistencia al debate de Atresmedia el 23 de abril como tenían comprometido pese al cambio de fecha que anunció RTVE el pasado jueves. A través de un comunicado, RTVE dijo que el debate electoral con los candidatos lo quieren celebrar el día 23 de abril, coincidiendo con el debate electoral de Atresmedia, ya comprometido con todos los candidatos.

Los Consejos de Informativos de TVE, RNE e RTVE.es no compartían la decisión de la Corporación RTVE de proponer el martes 23 de abril como fecha para celebrar el debate a cuatro coincidiendo con el previsto en Atresmedia.

"El Consejo de Informativos cree que RTVE debe apostar por la imparcialidad y no ajustar su programación a la propuesta de un único partido político, sea el que sea, sino favorecer que el debate a cuatro se celebre en la radiotelevisión pública conforme estaba previsto, y no aceptamos que ninguno de los partidos pretenda imponer su criterio", defendían en un comunicado.

Finalmente, Pedro Sánchez ha dado un paso adelante y ha aceptado los dos debates, como solicitaban el resto de candidatos que participarán en ellos. Según ha informado Ferraz en un comunicado, Sánchez ha trasladado al Comité Electoral del PSOE que, ante la posibilidad real de que no hubiera ningún debate, hiciera efectiva su aceptación a asistir a los debates propuestos tanto por RTVE como por Atresmedia.

El presidente Pedro Sánchez señala que así el PSOE "no podrá ser acusado nunca de impedir la celebración del debate". Y tras subrayar que "hubiera preferido realizar un único debate entre las principales formaciones estatales que concurren a las elecciones", ha defendido que "España necesita grandes acuerdos y mayorías" y que la postura del presidente está "basada en el acuerdo público de los tres partidos de oposición respecto a su participación en los debates".

"Si mantienen una opinión coincidente, no será por parte del PSOE que no se llegue a una solución de consenso", señala el comunicado de los socialistas, que hace hincapié en que forma parte de sus "principios políticos" el "primar el acuerdo entre mayorías". También considera que es una "anomalía la celebración de dos debates presidenciales en dos días consecutivos" y recuerda que "no hay precedente alguno en la historia de las democracias occidentales de un planteamiento semejante desde la invención de la televisión".