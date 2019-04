Pedro Sánchez: "Yo he cumplido con Atresmedia, ha sido la Junta Electoral quien ha modificado las condiciones del debate"

El presidente del Gobierno se ha expresado sobre el debate a cuatro en Televisión Española al que tiene previsto acudir. Si bien aún no se ha dado una fecha clara, Pedro Sánchez ha insistido en que "la televisión pública es el lugar para celebrar el debate el día 23 de abril".

En este sentido, el dirigente socialista ha cargado toda la responsabilidad de los últimos cambios y modificaciones respecto a la celebración del encuentro a la Junta Electoral Central, sobre la que ha dicho lo siguiente: "La Junta Electoral Central ha emitido una resolución que yo acato, pero no comparto".

Así, el presidente del Gobierno ha continuado afirmando que defiende la decisión de esta casa de hacer un debate a cinco. "Sostengo que el debate a cinco es el que se tiene que celebrar en esta campaña. Es más, creo que la oposición conservadora se equivoca. Esta decisión de la JEC está beneficiando a la ultraderecha. No me gusta que exista, pero creo que es necesario que esté para contrargumentar", ha apuntado Sánchez.

"Yo estaría dispuesto a que hubiera dos debates si el formato fuera distinto", ha argumentado el líder del PSOE. No obstante, ante la decisión de la Junta Electoral, Pedro Sánchez ha asegurado que, si bien tiene "muchas ganas de debatir" para explicar su proyecto político y para "desvelar muchas de las mentiras e insultas que las tres derechas están planteando en esta campaña", cree que no se puede estar "debatiendo sobre el debate, sino debatir".

Por ello, ha continuado el presidente del Gobierno en respuesta a las preguntas de Julia Otero sobre la decisión de no acudir finalmente al debate de Atresmedia, que "una de las cuestiones que se deben poner encima de la mesa en la próxima legislatura es cómo regular los debates en las campañas electorales".

Finalmente, Sánchez ha concluido su respuesta en esta cuestión reafirmando su asistencia al debate a cuatro de Televisión Española. "Pido a los líderes políticos que reconsideren su posición, que vayan al medio de comunicación público. Ese debate lo merecen los españoles". Ante la posibilidad de que no haya un cambio de posición por parte de los otros partidos, el líder del PSOE ha dejado entrever la opción de que Carmen Calvo asista en su lugar al debate de esta casa: "He estado en debates de Atresmedia debatiendo con la vicepresidenta, y no con el presidente".