Isabel Díaz Ayuso carga contra Jesús Cintora por su columna 'Concebido no nacido' en El Muro de laSexta

La candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra todos aquellos que se han referido a sus palabras sobre el "concebido no nacido", entre los que están Jesús Cintora, El Intermedio o la revista Mongolia.

Díaz Ayuso planteó considerar al "concebido no nacido" como un miembro más de la unidad familiar, de manera que se tenga en cuenta a la hora de solicitar plaza escolar o tramitar el título de familia numerosa.

El periodista Jesús Cintora escribió en su artículo de El Muro titulado 'Concebido no nacido' que un destacado dirigente socialista le comentaba en tono tragicómico la idea de que haya ayudas para el "concebido no nacido".

"¿Y si luego el niño no nace?, ¿qué hacemos con las ayudas? La candidata de Casado a la Comunidad de Madrid no lo sabe, no lo tiene claro, no lo ha pensado", escribe Cintora.

En un acto de su partido, quiso mandar un mensaje a quienes, para ella, "se han puesto estupendos dando lecciones de todo menos progresistas", entre los que estaban Jesús Cintora, El Intermedio o la revista Mongolia. "Os lo vuelvo a decir, en Madrid cuando yo sea presidenta, todas las familias que estén esperando a su tercer hijo serán familias numerosas", insiste.

Otros de los aludidos son Informe Mongolia, que se quisieron sumar en Al Rojo Vivo a la "chifladura" de Díaz Ayuso y enumerar los otros derechos que debería tener el concebido no nacido. Edu Galán y Darío Adanti insistían en Al Rojo Vivo en que "los concebidos no nacidos molan mazo".