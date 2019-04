Los candidatos a la presidencia del Gobierno reanudan este miércoles su campaña electoral, tras el Debate Decisivo de Atresmedia, sobre el que hoy los distintos partidos hacen su análisis y valoraciones de cara a la jornada del 28A.

El PSOE insiste en que no pactará con Cs

Pedro Sánchez está en Badajoz. Desde el PSOE, su Coordinador de Campaña, José Luis Ábalos, ha confirmado en 'Al Rojo Vivo' lo que adelantó el presidente en el Debate, que no pactarán con Ciudadanos: "Nunca ha estado en nuestro planes pactar" con Albert Rivera. Asegura que no se dan las condiciones y que el candidato de Ciudadanos "no tiene problema en ir de la mano de la ultraderecha". Sobre las intervenciones de Rivera y Pablo Casado, el líder del PP, en el Debate Decisivo, Ábalos ha destacado que ambos coinciden en su visión "y estilos de desprecio. Quieren ser los mismos y de ahí que colisionen".

El PSOE repite hoy que no pactará con Cs: "No se dan las condiciones"

El PP ve una "clara remontada"

Casado está de mitin en Sevilla, con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha opinado que el candidato del PSOE estuvo desdibujado y que salió del Debate, ha dicho, como expresidente: "Estuvo faltón, y faltando a la verdad" en referencia al documento que exhibió Sánchez sobre violencia machista que atribuyó a la Junta cuando, en realidad, era de un particular solicitando información. A Pablo Casado dice que lo vio con "frescura, decisión y coraje, ponderado y equilibrado".

Casado cree que Sánchez es "invotable" y que "volverá a pactar" con los independentistas

El líder del PP ha dicho sobre el Debate Decisivo que ve una "clara remontada" de su partido, y ha asegurado que desconocían los temas que se iban a tratar, lo que benefició, a su juicio, a los que no leen las intervenciones y que por ello perjudicó, en su opinión, al líder del PSOE."Yo creo que ayer muchos votantes se dieron cuenta de que Sánchez es invotable". "Si gana Sánchez volverá a pactar con los independentistas y cederá a los indultos que han planteado Junqueras y Turull desde la cárcel", ha subrayado Casado, tal y como le reprochó en el debate de Atresmedia.

Podemos no se cree a Sánchez

La candidata de Unidas Podemos Irene Montero ha ahondado en un posible pacto del PSOE con Cs y ha dicho que Sánchez, no quiere "afrontar la verdad" cuando dice que no se lo plantea. Ha calificado de muy "ensayada y prefabricada" la forma en que Sánchez rechazó el pacto con Cs, y ha precisado que el candidato socialista "no llegó a negarlo". Sobre la intervención de Pablo Iglesias, Montero ha celebrado que estuvo "diferente a los otros tres" al expresar propuestas en vez de tirarse "los trastos a la cabeza".

"Iglesias estuvo diferente, presentando propuestas en vez de tirarse los tratos a la cabeza"

Ciudadanos da por ganador a Rivera

Valoración también desde Ciudadanos. Creen que Rivera ha vuelto a ganar y que han conseguido su principal objetivo: presentar a su candidato como alternativa a Sánchez.

Ciudadanos cree que Rivera "ha vuelto a ganar" y que es la "alternativa" a Sánchez

Opinan que Rivera ha sido el protagonista de los dos debates y que han salido reforzados. De Casado dicen que ha intentado protagonizar los debates pero que no ha ganado ninguno de los dos. Sobre Sánchez, consideran que está "desesperado" con Rivera.