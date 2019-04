Finalmente, Pablo Casado no va a poder ser 'el novio de la muerte'. El candidato del PP no estará el Jueves Santo en Málaga, pero no se va a quedar sin su ración de Semana Santa.

La tendrá, además, en Ávila, una provincia que muy especial para él, y vestido de morado. Pablo Casado procesionará en la procesión de los Estudiantes, dormirá este sábado en Madrid y pasará la tercera jornada de campaña en Santiago de Compostela.