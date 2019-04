Los candidatos 'colocan' sus últimos mensajes en el día de cierre de campaña

Últimos mensajes de los candidatos a pocas horas del cierre de la campaña electoral. Tras dos semanas recorriendo el país y de mítines, a dos días de las elecciones los aspirantes a la Presidencia del Gobierno han dejado mensajes muy relevantes. Por un lado, Pedro Sánchez, que en una entrevista en 'El País', preguntado por una posible alianza de Gobierno con Unidas Podemos, ha señalado que "yo con el señor Iglesias y con Unidas Podemos solamente puedo tener palabras de gratitud. Hay una lección de estos diez meses y es que la izquierda puede entenderse cuando quiere y hacer cosas buenas por la mayoría social de este país".

Sánchez y una posible alianza con Podemos

Sánchez dice que la entrada en el Gobierno de Podemos "no es ningún problema" y afirma que él nunca ha negado esa posibilidad. Se muestra muy decepcionado con Ciudadanos porque esta formación, en su opinión, "ha abrazado a la ultraderecha y ha empezado su declive como proyecto político". Espera que Albert Rivera "recapacite" a partir del lunes y tenga una posición "mucho más constructiva" sobre "lo que necesita el país" y la "aportación" que Cs puede hacer a la gobernabilidad.

Sánchez, sobre una posible alianza con Podemos: "No es ningún problema".

Al hablar de Vox, Sánchez ha recordado cuando Mariano Rajoy estaba en La Moncloa le hablaba de este partido. Rajoy "es un político con muchos defectos pero tenía una virtud, era un político intuitivo, sabía que la derecha tenía un riesgo de poder desmembrarse y es lo que está ocurriendo", ha apuntado el presidente del Gobierno, para quien este auge de Vox tiene que ver con la "falta de un horizonte de concordia" por parte de la derecha y la no asunción de responsabilidades por sus casos de corrupción.

El PP abre la puerta a que Vox entre en el Gobierno

El candidato del PP, Pablo Casado, por primera vez ha dejado abierta la puerta a que Vox entre en el Gobierno con estas palabras en 'esRadio': Si al final Vox y Cs, tengan 10 o 40 escaños, van a tener la influencia que quieran tener, para entrar en el Gobierno, para decidir la investidura o la legislatura. Por tanto, para qué vamos a pisarnos la manguera si lo que tenemos que hacer es sumar".

Casado: "Si al final Vox y Cs, tengan 10 o 40 escaños, van a tener la influencia que quieran, para entrar en el Gobierno, para decidir la investidura".

En el diario ABC, el líder popular denuncia que el fichaje de Ángel Garrido por parte de Ciudadanos a pocas horas de la jornada electoral es contrario al pacto sobre transfuguismo que los "partidos serios" hemos alcanzado ya hace muchos años "Nosotros somos un partido serio y Ciudadanos no es un partido fiable, dice una cosa y hace la contraria", afirma Casado. El auge de Vox lo atribuye al rechazo a Sánchez y se propone reunificar la fragmentación del espacio político que considera muy dañado por la ley electoral. Casado opina que ha sido positivo el mensaje del voto útil porque en su opinión cuando el centroderecha ha estado dividido ha ganado la izquierda.

Cs habla de "empate técnico" con el PP

Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, ha asegurado que hay un "empate técnico" entre PP y Cs, que puede, incluso, encabezar el nuevo Ejecutivo. "Vamos a luchar hasta el último minuto porque va a depender de dos o tres escaños", ha señalado en la 'Cope', donde ha dicho que la campaña cierra con una tendencia electoral "muy positiva" y que van a "dar la campanada" y "la vuelta a la tortilla" como ya hicieron en las elecciones andaluzas de diciembre.

Rivera: "No se puede dejar ni un escaño en la basura" como ocurriría, dice, votando a Vox

Para ello, ha subrayado que no se puede dejar "ni un escaño en la basura" como ocurriría votando a Vox y, por eso, ha pedido concentrar en el voto en torno a Cs para poder formar con el PP un gobierno de coalición constitucionalista. "Hay posibilidades de que haya cambio en España (...), los datos son esperanzadores", ha subrayado Rivera, cuya intención es poder hablar el próximo lunes, 29 de abril, con el líder del PP, Pablo Casado, para formar ese gobierno. Se muestra convencido de que habrá mayoría del centroderecha y destaca que quiere "gobernar con el PP, no con Vox; es ultraconservador".

Iglesias se presenta como el candidato moderado

Pablo Iglesias dice que Unidas Podemos es el único partido que puede frenar a la derecha. Dice que ellos ni con el Partido Popular, ni con Ciudadanos ni con Vox: "Es un voto que sirve para frenar a la derecha". m"A la extrema derecha se la frena protegiendo las cosas comunes, pero no todos dan las mismas garantías. El PSOE no dice que no pacta con Ciudadanos".

Iglesias dice que Unidas Podemos es el único partido que puede "frenar a la derecha".

Por la mañana en Valladolid se ha presentado como un candidato moderado y ha tirado de la Constitución para garantizar la justicia social. En 'Al Rojo Vivo' ha dicho que "Vox es la escisión del PP y Santiago Abascal era un cuadro del PP, un niño mimado de Esperanza Aguirre que le puso una fundación en la que no hacía nada pero cobraba mucho dinero de la Comunidad de Madrid".

Además, el candidato de Unidas Podemos a las elecciones generales del 28 de abril destaca que Vox es "parte de esa derecha que pensaba esas cosas pero que no se atrevían a decirlas". Por último, Iglesias ha afirmado que "Vox esta haciendo bailar a su son a Ciudadanos y al PP, y éstos están compitiendo por ser más de derecha y decir más barbaridades que el partido de Abascal".

Sánchez y Rivera, en Valencia. Casado e Iglesias, en Madrid

Esta noche, Pablo Casado y Pablo Iglesias cerrarán la campaña electoral en Madrid, mientras que Sánchez y Rivera lo harán en Valencia, donde también se celebran comicios autonómicos. Sánchez se sumará a los socialistas valencianos en el Parque Central de la capital, en una fiesta a última hora de la tarde que contará con la presencia, entre otros, del candidato a la reelección de la Generalitat, Ximo Puig. Será la tercera visita del presidente del Gobierno a la Comunidad Valenciana en quince días, después de la que hizo a Castellón el día que comenzó la campaña y la de Alicante el pasado sábado.

También estará en Valencia Rivera, quien comenzará la jornada participando, junto a otros miembros del partido, en una "carrera ciudadana" para, según ha precisado en un comunicado, "echar el resto y desalojar a Sánchez de la Moncloa". Ya por la tarde, a orillas del río Turia y acompañado de la cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, y del candidato de Cs a la presidencia de la Generalitat, Toni Cantó, intervendrá a partir de las 20.00 en el acto de cierre, que estará precedido de distintas actuaciones musicales.

Otra fiesta es la que está organizando el PP, cuyo candidato, Pablo Casado, visita por la mañana Valencia para apoyar a los candidatos populares a las autonómicas y por la tarde protagonizará el mitin de cierre de su partido en Madrid. Para esta ocasión, Casado ha optado por dejar a un lado los actos más restringidos que centraron su campaña y ha elegido el WiZink Center, con capacidad para unas 15.000 personas, donde tiene previsto reunir a los barones regionales. "¡Vente a decirle a adiós a Sánchez!", es uno de los lemas del cartel de la convocatoria, que comenzará a las 20.15 e incluirá actuaciones en directo.

Por parte de Unidas Podemos, Pablo Iglesias echará el cierre a esta campaña en la zona sur de la capital, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares a las 20.30 horas. Le acompañarán el coordinador federal de IU y candidato por Málaga, Alberto Garzón, y la número dos de Unidas Podemos al Congreso por Madrid, Irene Montero. La capital de España ha sido el lugar elegido también por el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha convocado a sus seguidores en la céntrica Plaza de Colón a partir de las 20.00, la misma hora y lugar donde tiene previsto manifestarse un grupo de activistas de Femen.