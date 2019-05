Los pactos marcan el debate de los candidatos a la Comunidad de Madrid: la izquierda quiere un Gobierno progresista

El debate entre los candidatos a la Comunidad Madrid ha empezado marcado por una ausencia: Isabel Díaz Ayuso (PP) no ha acudido a la cita. Aunque han sido los posibles pactos los que han acabado protagonizándolo.

La izquierda madrileña se ha conjurado para desplazar al PP después de 24 años de gobierno. "Madrid necesita un cambio de progreso, y eso no es solo cambiar de Gobierno", ha señalado Ángel Gabilondo, candidato del PSOE. "Si hay suma progresista, habrá un Gobierno progresista", ha añadido Íñigo Errejón, candidato de Más Madrid.

Sobre un posible pacto de la derecha, Aguado no aclara si se aliaría con Vox, pero Ciudadanos sí tiene claro que no va pactar con el PSOE. "Mantengo (el no al PSOE) por coherencia. Gabilondo ha demostrado quiénes son sus socios preferentes", ha apuntado Ignacio Aguado.

Una alianza que Gabilondo también era tajante al descartar: "Si Ciudadanos dice que no, ya hemos acabado", ha remarcado el candidato socialista.

Las propuestas en materia de Educación han generado tensos encontronazos como el de Errejón (Más Madrid) y Monasterio (Vox).

Por otra parte, la regulación de la vivienda ha centrado el otro gran debate con los candidatos del Ayuntamiento de Barcelona. Colau y Ernest Maragall, los dos favoritos, han expuesto sus medidas. Aunque coinciden en que hay endurecer las políticas para ampliar el parque de vivienda pública.