Si no has recibido ninguna notificación antes del 1 junio, no eres uno de los componentes de las mesas electorales de las elecciones de Andalucía de este 19 de junio.

Estas personas se escogen por sorteo, que realizan los ayuntamientos bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona. Estos ciudadanos que forman las mesas electorales pueden ocupar diferentes cargos: el de presidente o vocal. Ambos deben controlar el desarrollo de la votación y realizar el recuento y el escrutinio de votos. Es por ello que deben saber leer y escribir. Es más, en el caso de los presidentes de mesa, deben tener el título de Bachillerato o Formación Profesional de segundo grado o, subsidiariamente, el de Graduado Escolar o equivalente.

¿Cómo saber qué mesa electoral me toca y qué centro?

En el caso de haber salido tu nombre en el sorteo, te lo habrían notificado. En dicho mensaje se añaden las indicaciones de pertenencia a una de las mesas electorales, así como un manual de instrucciones. Cabe señalar que, en algunos casos puede haber retraso en la recepción de la notificación y esto no implica que la designación sea inválida.

A qué hora abren los colegios electorales en Andalucía

La votación en las elecciones de Andalucía del 19 de junio se inicia a las 9:00 horas. Eso significa que a partir de esa hora estarán abiertos los colegios electorales para que puedan entrar los votantes a depositar su voto.

Prueba de ello serán las palabras que pronuncia a esa hora el presidente o presidenta: "empieza la votación". Así, acto seguido los ciudadanos se acercarán a las mesas y pronunciarán su nombre y apellidos, también entregarán su documento de identidad: Documento Nacional de Identidad, Pasaporte (con fotografía) o Permiso (carnet) de conducir (con fotografía). De esta forma, los Vocales e Interventores verificarán los documentos con su inscripción en la lista del censo electoral.

Solo hará falta que el votante introduzca su papeleta en la urna al mismo tiempo que el presidente de la mesa dice su nombre seguido de un "vota". Finalmente, los vocales anotarán en la Lista Numerada de Votantes el nombre y apellidos de los votantes por el orden en que hayan emitido el voto, así como el número con que figuran en la Lista del Censo Electoral.

Hasta qué hora se puede votar en las elecciones de Andalucía

Estos pasos se repetirán con cada votante hasta la hora que finalice la votación, que será una vez cierren los colegios electorales. ¿Hasta qué hora permanecerán abiertos estos centros?

En las elecciones de Andalucía de este 19 de junio los colegios electorales estarán abiertos hasta las 20 horas. Pasada esa hora, el presidente de la mesa anunciará en voz alta el fin de la votación. Sin embargo, si queda gente en el local, se les permitirá votar pasada esa hora.

Por otro lado, se contempla la posibilidad de que se hubiese tenido que interrumpir en algún momento del día la votación. En ese caso, el horario de votación debe prorrogarse durante tanto tiempo como hubiese durado la pausa.