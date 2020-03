Destacados dirigentes 'populares' se han desmarcado de las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo sobre laSexta, acusando a esta cadena de hacer "negocio con la erosión de los valores de nuestra democracia" en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero.

"laSexta hace negocio con la erosión de los valores de nuestra democracia, eso es hacer negocio con la erosión de nuestro sistema democrático", afirmaba en la entrevista radiofónica.

El candidato del PP en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha sido una de las primeras caras visibles de la formación de Casado en desmarcarse de las afirmaciones de Álvarez de Toledo. "La libertad de prensa es una libertad sagrada y consagrada en la Constitución española", ha comenzado apuntado Feijóo.

Con rotundidad, el líder del PP gallego ha afirmado que los partidos políticos pueden "discrepar" pero no "censurar o tachar a un medio de comunicación". "Los medios de comunicación tienen la libertad, y la van a seguir teniendo, de decir y de expresar la línea editorial que consideren oportuna y los ciudadanos tenemos la libertad de ver un medio de comunicación u otro", ha aseverado.

El presidente de Andalucía y líder del PP en la región, Juanma Moreno también se ha distanciado de las afirmaciones de la portavoz 'popular', sobre las que ha apuntado: "Yo muchas veces no estoy de acuerdo con algunas de las opiniones que se vierten en esa cadena, pero eso no significa que no tenga que respetar al máximo, al máximo, la libertad de expresión y la libertad de la línea editorial que marque cada medio de comunicación".

"Vivimos en un país democrático donde los medios de comunicación pueden elegir la línea editorial que les plazca y tenemos que respetar esa libertad, y al mismo tiempo ampararla", ha insistido Moreno.

Ya durante el día de ayer fuentes del PP reconocían a laSexta que las palabras de Álvarez de Toledo no habían sido "improvisadas", aunque apuntaban que se había generado una polémica "innecesaria" un día en el que todo el foco mediático debería haber estado en Pablo Casado, que tenía una entrevista televisiva a primera hora de la mañana.

Respuesta de García Ferreras

Las polémicas declaraciones de la portavoz 'popular' en el Congreso también recibieron respuesta por parte de Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo, que comenzaba criticando que sus palabras eran "un ataque a la libertad de expresión".

"Sabe que está altamente cuestionada en su partido", apuntaba el periodista. Un partido, recordó Ferreras, "condenado por corrupción", al que "le montaron dos referéndum" y bajo cuya gestión se fugó Carles Puigdemont. "El PP fue incapaz de hacer nada. Bueno, sí: repartir palos, ordenar a la Policía y Guardia Civil que le dieran palos a un montón de ciudadanos de Catalunya, mujeres hombres y niños", espetaba. "Un PP que siempre ha tenido una mala relación con la libertad de expresión", añadía en el plató de Al Rojo Vivo.

"No le vamos a pedir permiso a Cayetana Álvarez de Toledo, que es una especialista en manipulación y una especialista en discursos del odio. No nos asustan sus amenazas ni sus mentiras", zanjaba tras lanzar un contundente mensaje contra la portavoz del PP: "Nosotros no somos independentistas en laSexta, pero que lo tengan muy claro Cayetana Álvarez de Toledo y todos sus pelotas, los independentistas van a poder expresarse aquí, porque también son protagonistas de lo que ocurre, aunque nos insulten desde el independentismo".