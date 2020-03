La portavoz del Partido Popular en el Congreso ha acusado a laSexta de hacer "negocio con la erosión de los valores de nuestra democracia" durante una entrevista en Onda Cero.

Cayetana Álvarez de Toledo, que ha señalado que "en España hay complicidad del Gobierno con el separatismo reaccionario", ha vertido varias acusaciones contra este medio sin aportar ni un solo dato. "laSexta hace negocio con la erosión de los valores de nuestra democracia, eso es hacer negocio con la erosión de nuestro sistema democrático", ha señalado.

Carlos Alsina, sorprendido por sus declaraciones, ha vuelto a preguntar a la popular sobre si realmente piensa que "laSexta trabaja por la destrucción de la democracia", a lo que Álvarez de Toledo ha vuelto a responder: "Bueno, hace negocio con eso. Lo ha hecho siempre".

Al finalizar la entrevista, el periodista ha señalado que no comparte las declaraciones de la popular y ha defendido el trabajo de laSexta: "laSexta tiene su propia línea de trabajo, su línea profesional, periodística y editorial, que no creo que vaya en contra de la democracia ni de las instituciones ni nada parecido".

"Yo no comparto la idea de que laSexta trabaja para erosionar o destruir la democracia en España", ha apuntado.

En esa misma entrevista también ha atacado al presidente del Gobierno, de quien asegura "ha sido investido con los votos de una persona condenada por sedición".

Álvarez de Toledo prefiera ahora "no depender de Vox"

Además, después de que Mariano Rajoy haya cargado contra los extremismos, ha reconocido que "preferiría no tener que depender de Vox", un partido "que tiene una visión de abdicación del sistema del 78". "Considera que ha fallado y que habría que derogar el estado de las autonomías", ha aseverado.

"No es bueno, ni aquí ni en ningún lugar, por alejado que esté, que los extremistas, sean quienes sean, estén en los gobiernos o condicionándolos", señaló Rajoy en un acto de precampaña para las autonómicas del 5 de abril al que acudió con el presidente del PP, Pablo Casado, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

"No le he preguntado lo que opinaba, no sabría interpretarle", ha apuntado la portavoz de los populares tras ser preguntada sobre si las palabras de Rajoy se referían de forma directa a la formación liderada por Santiago Abascal.

En su intervención, Rajoy cargó contra los Ejecutivos "tripartitos o cuatripartitos", que van "contra la innecesaria inestabilidad de las instituciones" y ponen "en peligro la economía y el bienestar de la gente". "Luego tenemos que venir nosotros (el PP) a arreglarlo", bromeó.