El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid reclama que se puedan comprar y hacer test rápidos para detectar el coronavirus en las farmacias. "La sociedad nos está demandando las pruebas. Las personas acuden a los centros de salud, pero si no tienen síntomas, no les atienden. Sin embargo, en la farmacia podríamos detectar casos para que la expansión del COVID-19 sea más pequeña", afirma Pilar Varela, vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.

Y es que la preocupación por saber cuál es nuestro estado de salud y si padecemos la enfermedad cada vez es mayor. Por ello, las farmacias defienden que pueden ser una herramienta complementaria muy útil para ayudar en pleno auge de los rebrotes. En este sentido, Daniel Rosellán, farmacéutico adjunto, señala que "cuanto antes sepan las personas que están contagiadas, más fácil es el aislamiento y evitar la propagación".

En Internet se venden pruebas de dudosa procedencia a partir de 40 euros

Hasta ahora, la necesidad de saber si están contagiadas ha llevado a muchas personas a buscar pruebas de detección en Internet, donde no hay garantías sanitarias. Solo con un clic, aparecen decenas de laboratorios que venden PCR desde 40 euros, pero con dudosa procedencia. Para Daniel Rosellán, "eso es lo malo, que por desesperación la gente compra test que no están habilitados, que no son efectivos y que encima pueden dar resultados falsos".

Por este motivo, las boticas madrileñas denuncian que exista la posibilidad de comprar test en Internet y que las personas se lo hagan en casa y que ellos, profesionales con formación, no puedan realizar test rápidos: "El usuario no sabe lo que está comprando y tiene que hacérselo él en casa aunque no tiene experiencia para realizar este tipo de pruebas", critica Pilar Varela.

Las farmacias, que ya realizan pruebas de detección de glucosa, colesterol o embarazo, entre otras, solo piden ser parte de la solución para superar la actual crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19.