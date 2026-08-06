Al límite
El vicepresidente de Ceuta pide ayuda ante la "alarmante situación" en la ciudad: "No tenemos espacio físico para los menores"
¿Qué ha dicho? Alejandro Ramírez ha definido como "colapso total" el día a día que se vive en las calles ceutíes. "Estamos al 2.000% de nuestra capacidad", ha afirmado.
Alejandro Ramírez, vicepresidente primero de Ceuta, ha pedido una "respuesta al Gobierno" ante la situación que se vive en la ciudad. Ante el día a día en unas calles que, una semana después de la entrada masiva de migrantes, sigue aún tratando de recuperar la normalidad. "Es un colapso total", ha afirmado en Al Rojo Vivo.
Lo más alarmante, los menores no acompañados: "Ya antes del jueves la cifra era elevada. Tanto que trasladamos la situación al Gobierno para pedir ayuda. Ahora mismo nuestras capacidades están desbordadas. Estamos al 2.000% de nuestra capacidad, atendiendo a más de 1.000 menores".
"Estamos trabajando a marchas forzadas para habilitar espacios. Estamos mirando nuevos recursos y se ha solicitado a los ministerios que ponga a disposición de la ciudad diferentes espacios. La situación es de desborde, hay miles de personas en la ciudad", insiste.
Y es que han llegado al límite: "Ahora mismo no tenemos espacio físico para los menores. La situación está desbordada y alarmante. Sigue habiendo una inseguridad importante, con miles de personas en las barriadas sin tener dónde dormir ni qué comer. Es insostenible. Solicitamos al Gobierno una respuesta sobre todo con los adultos, porque si no Ceuta va a seguir así durante meses".
En ese sentido, ha remarcado que han solicitado una mayor presencia policial en las calles: "Especialmente en las barriadas, donde hay mayor sensación de seguridad. No se puede seguir como se está ahora".
"Nos inquieta que pase otra vez"
Además, ha avisado de que conocen la opción de una nueva entrada masiva de migrantes como la vivida hace una semana: "Tenemos constancia de eso que circula sobre todo a través de redes sociales".
"Es algo que nos preocupa y que nos inquieta. Nos consta que el Gobierno conoce también esa opción y que va a poner los medios para que no suceda de nuevo", cuenta.
Por último, confía en que las comunidades autónomas del PP acojan a los menores no acompañados que están en sus calles tal y como dice la ley: "Es una herramienta que hemos defendido porque es un problema de ámbito nacional. Es algo que se ha ido cumpliendo".
"Hay muchas resoluciones del reparto que han sido recurridas por parte de algunas comunidades, pero entendemos que el decreto ley ha de aplicarse", ha concluido.