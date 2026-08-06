La Guardia Civil investiga el "riesgo real" de otra entrada masiva en Ceuta de "magnitud incierta"

Los detalles El Instituto Armado maneja un informe basado en la actividad detectada en redes sociales en la que se convoca a miles de marroquíes a intentar repetir una entrada masiva el próximo 15 de agosto.

La Guardia Civil investiga una posible nueva avalancha migratoria en Ceuta tras la entrada irregular de 72.000 personas. Un informe preliminar revela convocatorias en redes sociales para un nuevo intento masivo el 15 de agosto, según laSexta. Aunque el riesgo es real, la magnitud es incierta, y los agentes buscan prevenir una repetición de los eventos del 30 de julio, que desbordaron la ciudad. El Gobierno de Ceuta alertó sobre mensajes en redes marroquíes movilizando a 400.000 personas. La jueza María Tardón ha solicitado información a la Guardia Civil sobre el dispositivo desplegado durante la crisis migratoria.

La Guardia Civil ya está investigando una posible nueva avalancha migratoria sobre Ceuta. Una semana después de la entrada irregular de 72.000 personas, los investigadores del Instituto Armado tienen sobre la mesa un informe preliminar sobre un posible nuevo intento de superar la frontera para alcanzar la ciudad autónoma.

Este informe se basa en la actividad detectada en redes sociales en la que se convoca a miles de marroquíes a intentar repetir una entrada masiva el próximo 15 de agosto, tal y como informó este miércoles laSexta.

En ese documento se detalla que "el riesgo de materialización" de esa entrada multitudinaria "es real, pero su magnitud es incierta", según informa 'ABC'. En base a esta información, los agentes tratarán de actuar de forma preventiva para evitar que se repitan escenas similares a las del pasado 30 de julio, cuando las fuerzas de seguridad españolas y el sistema de acogida de Ceuta se vieron completamente sobrepasados ante la llegada de una cantidad de personas que hizo que prácticamente se duplicase la población de la ciudad en apenas unas horas.

Un llamamiento a más de 400.000 personas

Este miércoles, el Gobierno de Ceuta remitió a las autoridades estatales su preocupación por los mensajes que circulan en chats y redes sociales marroquíes para convocar un nuevo intento masivo de entrar en la ciudad autónoma.

En total, se detectaron decenas de grupos de Facebook y WhatsApp con, al menos, 400.000 usuarios en total, por lo que se trataría de un llamamiento masivo a repetir la entrada del pasado jueves. Además, se han difundido en ellos centenares de vídeos incitando a los jóvenes a repetir la "hazaña" de quienes entraron en Ceuta la semana pasada y catalogándoles como "héroes".

La Audiencia Nacional pregunta a la Guardia Civil si fue avisada de la entrada

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha preguntado a la Guardia Civil si recibió "alguna información en los días previos" que hubiese podido ayudar a predecir la "entrada irregular masiva" de más de 70.000 personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

En una providencia, la magistrada ha solicitado a la Jefatura de Información del cuerpo que informe del "dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio" durante los días en los que se produjo la crisis migratoria.

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