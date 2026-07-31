Ahora

ÚLTIMA HORA

Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

Crisis migratoria

Antonio Maestre, muy crítico con las explicaciones de Sánchez sobre lo ocurrido en Ceuta: "Lo de las mafias no se lo cree nadie"

El periodista considera que lo ocurrido es un ataque a la soberanía y a la integridad territorial de España y afea que el presidente no haya dicho que es Marruecos el que ha cometido ese ataque.

El periodista considera que lo ocurrido es un ataque a la soberanía y a la integridad territorial de España y afea que el presidente no haya dicho que es Marruecos el que ha cometido ese ataque.

Este jueves, miles de personas entraban sin control en Ceuta, por la playa del Tarajal. El presidente Pedro Sánchez ha acudido este viernes hasta la ciudad autónoma, donde ha señalado a las mafias como culpables de la llegada de migrantes. Una explicación que no convence a Antonio Maestre.

El periodista considera que se ha producido un ataque a la soberanía y a la integridad territorial de España. "Es bastante decepcionante que el gobierno no quiera ponerle palabras y hable de un ataque a la integridad territorial sin decir que es Marruecos el que ha cometido ese ataque", reflexiona.

Maestre señala que hablar de mafias "es una entelequia que no se cree ni la gente que está en el terreno, ni la Guardia Civil, ni el Ejército ni el propio Pedro Sánchez al decirlo", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Con hambre, con sed y agotados: más de 48.300 migrantes regresan a Marruecos horas después de entrar en Ceuta
  2. "Quiero estar en España para cambiar mi vida": así ha sido la larga noche de los jóvenes que llegaron a Ceuta desde Marruecos
  3. La Comunidad de Madrid niega la mayor sobre el 'ático secreto' de Ayuso: "Nos comportamos con transparencia"
  4. Dan por estabilizado el incendio de La Vall d'Uixó y se termina la evacuación tras quemarse más de 9.500 hectáreas
  5. El juez Pedraz abre una pieza separada en la causa de las cloacas del PSOE para rastrear los pagos del partido a los miembros de la trama
  6. El escándalo del aceite de Reace que salpicó al hermano de Franco en plena dictadura: un robo y cinco muertes en extrañas circunstancias