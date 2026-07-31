Antonio Maestre, muy crítico con las explicaciones de Sánchez sobre lo ocurrido en Ceuta: "Lo de las mafias no se lo cree nadie"

El periodista considera que lo ocurrido es un ataque a la soberanía y a la integridad territorial de España y afea que el presidente no haya dicho que es Marruecos el que ha cometido ese ataque.

Este jueves, miles de personas entraban sin control en Ceuta, por la playa del Tarajal. El presidente Pedro Sánchez ha acudido este viernes hasta la ciudad autónoma, donde ha señalado a las mafias como culpables de la llegada de migrantes. Una explicación que no convence a Antonio Maestre.

El periodista considera que se ha producido un ataque a la soberanía y a la integridad territorial de España. "Es bastante decepcionante que el gobierno no quiera ponerle palabras y hable de un ataque a la integridad territorial sin decir que es Marruecos el que ha cometido ese ataque", reflexiona.

Maestre señala que hablar de mafias "es una entelequia que no se cree ni la gente que está en el terreno, ni la Guardia Civil, ni el Ejército ni el propio Pedro Sánchez al decirlo", concluye.

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