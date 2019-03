Duran i Lleida anuncia su candidatura para las generales: "Siento la obligación"

Duran ha hecho estas declaraciones el mismo día en el que pone a disposición del partido su cargo como presidente del comité de gobierno de UDC, que se tiene que votar, tras los malos resultados de las elecciones catalanas del pasado 27 de septiembre, en las su formación no consiguió representación.

"Siento la obligación de presentarme a las elecciones", ha asegurado Duran, quien ha admitido haberlo hecho "todo en política", pero ha añadido que puede serle "muy útil" a Cataluña en el momento político actual, que considera "determinante".

Duran, que pondrá a examen su candidatura a las generales el próximo lunes ante la militancia, ha celebrado "dejar de ser el candidato de Convergència i Unió" para serlo sólo de su partido. El líder democristiano ha asegurado que se presenta "para que Unió tenga representación en las Cortes y este sea el primer paso para recuperarla en el Parlament".

"Somos útiles y necesarios y cada día que pasa lo somos más, pero tenemos que intentar ganar, yo voy a ganar", ha asegurado Duran, quien ha asegurado que si tiene "la confianza de la militancia de Barcelona", va a intentar sacar un buen resultado.

"No me inmutaré, no pienso decir una mala palabra y tenemos que ser conscientes de que hoy hay un gran barranco que separa Cataluña del resto del Estado, porque cada día hay más gente que cree que hay que buscar una solución acordada", ha asegurado Duran.

Según el líder de UDC, "nunca habrá negociación para romper el Estado, solamente para un nuevo reconocimiento de Cataluña", aunque ha asegurado que "da más votos no reconocer eso". Para el dirigente democristiano, "ni tiene recorrido la estrategia del PP de recurrir a los jueces ni la de los independentistas de refugiare tras los sentimientos".