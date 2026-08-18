Un diputado del PSOE de Ceuta pide por carta a Sánchez que declare el estado de alarma y la emergencia nacional: "Devuélvanos la normalidad"

Los detalles Melchor León, vicepresidente de la Asamblea de Ceuta, asegura que es "lamentable" que Marlaska haya rechazado la aplicación de Frontex en la frontera con Marruecos.

Melchor León, diputado del PSOE y vicepresidente de la Asamblea de Ceuta, ha enviado una carta al presidente Pedro Sánchez solicitando cinco medidas para un "control efectivo" de la crisis migratoria en Ceuta. Entre las propuestas destacan la declaración del estado de alarma, la intervención de la Unidad Militar de Emergencias y la presencia permanente de Frontex en la frontera con Marruecos. También exige el cumplimiento del compromiso del ministro Grande-Marlaska de que los migrantes que ingresaron irregularmente no permanezcan en España. León expresó su descontento en Al Rojo Vivo por la falta de respuesta y el rechazo de Marlaska a Frontex.

Melchor León, diputado del PSOE y vicepresidente primero de la Asamblea de Ceuta, ha escrito una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle cinco medidas de cara a lograr un "control efectivo" de la crisis migratoria en la ciudad autónoma.

Entre las medidas reclamadas por León están la declaración del estado de alarma y la emergencia de interés nacional o el uso de la Unidad Militar de Emergencias para "montar un espacio digno con agua, con luz y con atención sanitaria".

Además, el parlamentario reclama también la presencia de Frontex de forma permanente en la frontera entre Ceuta y Marruecos, del mismo modo que reclama que se cumpla el compromiso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y que ninguno de los migrantes que entraron irregularmente se queden en suelo español.

"Pido que se cumpla lo dicho, con los expedientes resueltos en plazo, con medios suficientes y con un calendario público", insiste en su misiva dirigida a Pedro Sánchez.

Melchor León ha hablado al respecto de esa carta en Al Rojo Vivo, donde ha asegurado que, con esa carta, pretende ser "un altavoz de lo que los ceutíes necesitamos". No obstante, aclara que no ha recibido "ninguna respuesta".

Además, ha mostrado su descontento con el hecho de que Marlaska haya rechazado la aplicación de Frontex en la frontera con Marruecos. "Las declaraciones de Marlaska me parecen lamentables, la frontera de Ceuta es frontera europea, y las tiene que defender Frontex", ha concluido Melchor León.

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