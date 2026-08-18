El PP pide el retorno "inmediato" a Marruecos de los menores migrantes en Ceuta: "No es una crisis migratoria, sino una invasión"

El contexto Para el PP, lo sucedido en Ceuta no es "una crisis migratoria", sino "una invasión", en la que "en torno a 80.000 entraron de manera ilegal" en una ciudad de unos 85.000 habitantes.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, ha instado al Gobierno a devolver a Marruecos a los menores migrantes no acompañados que llegaron a Ceuta, argumentando que "no están desamparados" y Rabat los reclama. En una entrevista, Gamarra insistió en el retorno "inmediato" de quienes entraron en Ceuta a finales de julio, tanto adultos como menores. Destacó que, para el PP, lo ocurrido no es una crisis migratoria, sino una "invasión" que afecta la integridad territorial. La dirigente criticó la inacción del Gobierno durante 19 días y subrayó la necesidad de un mecanismo rápido para la devolución. Además, señaló que Marruecos es considerado un país seguro, lo que justifica el retorno de los menores.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado este martes que el Gobierno debe devolver a Marruecos a los menores migrantes no acompañados que llegaron a Ceuta porque "no están desamparados", y Rabat los reclama.

En una entrevista con Telecinco desde Ceuta, recogida por Servimedia, Cuca Gamarra ha insistido en el mensaje que ya transmitió este lunes, en el que dijo que para el PP es necesario el retorno "inmediato" a Marruecos de todos los que entraron en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio, tanto adultos como menores.

Ante los requisitos que fijan las leyes sobre las peticiones de asilo o el cuidado de los menores, Gamarra ha dicho que "nadie niega que debe de hacerse con las garantías y en el cumplimiento de la ley", pero alegó que "es justo en ese marco en el que estamos solicitando el retorno".

Para el PP, ha subrayado, lo sucedido en Ceuta no es "una crisis migratoria", sino "una invasión", en la que "en torno a 80.000 entraron de manera ilegal" en una ciudad de unos 85.000 habitantes. Por eso, ha sostenido, la solución debe darse en el marco "de la integridad territorial" y "la soberanía".

"Y a partir de ahí, sí, con el marco de la legalidad, evidentemente, pero tenemos unos instrumentos que permiten el retorno", ha añadido. Gamarra ha defendido que "hay que articular un mecanismo rápido, con medios materiales y humanos suficientes que permitan la devolución y el retorno".

Un retorno, ha agregado, "siendo conscientes de que, a día de hoy, la legislación europea, que es legislación nacional, establece que Marruecos es un país seguro y que, por tanto, no hay derecho de asilo en España a aquellos que proceden de Marruecos". "Y en ese sentido, el camino tiene que ser la devolución", ha recalcado.

Con respecto a la respuesta del Gobierno, ha asegurado que ha habido "un vacío durante 19 días de inacción por parte del Estado a la hora de establecer medios suficientes" para afrontar la crisis. La vicesecretaria del PP ha señalado que "esto no es una cuestión de Ceuta, Ceuta no la podemos dejar sola".

La clave, ha apuntado, es que "es una cuestión de la que tenemos que ocuparnos los españoles, porque hablamos de nuestra integridad territorial".

Menores migrantes

Sobre los menores migrantes no acompañados que están en la ciudad autónoma, de los que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que están ya filiados 2.168, la dirigente del PP ha criticado que todavía no se conoce la cifra total de los que se encuentran en Ceuta.

Y en este punto ha esgrimido de nuevo que, para el PP, la entrada de esos menores se produjo "en una avalancha", en "un contexto de ataque a nuestra integridad territorial".

Además, ha dicho que "no hay que olvidar" que "Marruecos ha reclamado su retorno" y, por ello, en su opinión, "no están desamparados, sino que su propio país está pidiendo su regreso". "No están desamparados, tienen familia", ha reiterado, y ha señalado que es "la primera línea en la que hay que trabajar".

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