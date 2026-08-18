El Gobierno descarta activar Frontex en Ceuta ante la imposibilidad de un despliegue inmediato

Los detalles Fuentes de Interior han indicado a laSexta que los despliegues de Frontex en los distintos países europeos "hay que panificarlos con mucho tiempo y siempre tras la firma de un convenio de colaboración que no se redacta de la noche a la mañana".

El Gobierno español ha decidido no activar la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en respuesta a la crisis migratoria en Ceuta, debido a que un despliegue inmediato es inviable. Según fuentes del Ministerio del Interior, los despliegues de Frontex requieren una planificación extensa y la firma de un convenio de colaboración. Actualmente, Frontex ya participa en operaciones en España, como 'Minerva', 'Índalo' y el control migratorio en Canarias. Magnus Brunner, comisario europeo de Interior y Migración, ha reiterado su disposición a desplegar Frontex si España lo solicita, destacando el esfuerzo de España en proteger las fronteras exteriores.

El Gobierno ha descartado activar la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) por la crisis migratoria en Ceuta ante la imposibilidad de un "despliegue inmediato".

Fuentes de Interior han indicado a laSexta que los despliegues de Frontex en los distintos países europeos "hay que panificarlos con mucho tiempo y siempre tras la firma de un convenio de colaboración que no se redacta de la noche a la mañana".

En estos momentos, según han insistido, Frontex ya participa en tres operaciones en España ('Minerva', con la Policía en la Operación Paso del Estrecho; 'Índalo', con la Guardia Civil en el Mediterráneo oriental, y en el control migratorio en Canarias).

De esta manera, han indicado que no sería una "medida práctica" a día de hoy porque "no sería de aplicación inmediata" de la noche a la mañana. Aun así, el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha insistido en que España pude solicitar la activación de Frontex por si el Ejecutivo así lo desea.

Así lo ha indicado Brunner en un mensaje en sus redes sociales donde ha alabado el "trabajo importante" que está realizando España en Ceuta tras la entrada masiva de unos 80.000 migrantes el pasado 30 de julio.

"España está realizando un trabajo importante y necesario para proteger nuestras fronteras exteriores compartidas. Reiteré nuestro apoyo continuo y nuestra disposición para desplegar Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) en la medida máxima posible", ha escrito.

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