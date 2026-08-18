Ahora

Crisis migratoria

El Gobierno descarta activar Frontex en Ceuta ante la imposibilidad de un despliegue inmediato

Los detalles Fuentes de Interior han indicado a laSexta que los despliegues de Frontex en los distintos países europeos "hay que panificarlos con mucho tiempo y siempre tras la firma de un convenio de colaboración que no se redacta de la noche a la mañana".

Logo de Frontex
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Gobierno ha descartado activar la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) por la crisis migratoria en Ceuta ante la imposibilidad de un "despliegue inmediato".

Fuentes de Interior han indicado a laSexta que los despliegues de Frontex en los distintos países europeos "hay que panificarlos con mucho tiempo y siempre tras la firma de un convenio de colaboración que no se redacta de la noche a la mañana".

En estos momentos, según han insistido, Frontex ya participa en tres operaciones en España ('Minerva', con la Policía en la Operación Paso del Estrecho; 'Índalo', con la Guardia Civil en el Mediterráneo oriental, y en el control migratorio en Canarias).

De esta manera, han indicado que no sería una "medida práctica" a día de hoy porque "no sería de aplicación inmediata" de la noche a la mañana. Aun así, el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha insistido en que España pude solicitar la activación de Frontex por si el Ejecutivo así lo desea.

Así lo ha indicado Brunner en un mensaje en sus redes sociales donde ha alabado el "trabajo importante" que está realizando España en Ceuta tras la entrada masiva de unos 80.000 migrantes el pasado 30 de julio.

"España está realizando un trabajo importante y necesario para proteger nuestras fronteras exteriores compartidas. Reiteré nuestro apoyo continuo y nuestra disposición para desplegar Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) en la medida máxima posible", ha escrito.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Un nuevo y fuerte terremoto de magnitud 4,7 sacude Granada cuatro días después del último seísmo
  2. El Gobierno abre la puerta a habilitar más plazas para migrantes en Ceuta y agradece la "colaboración" de Marruecos en la crisis
  3. Una persona para 400 mayores: las enfermeras se plantan ante las condiciones laborales en las residencias de Ayuso
  4. El incendio de Riglos (Huesca) evoluciona favorablemente y los evacuados podrían empezar a volver a sus casas este miércoles
  5. El vergonzoso ataque de Trump y la Casa Blanca a una periodista de 'CNN': "Tus hijos se sentirán indignados y avergonzados"
  6. El origen del tiroteo mortal en una barriada de Isla Cristina: la guerra entre los clanes de Los Salazar y Los Moriña empezó por otro crimen en 2024