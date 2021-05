Ceuta continúa situada en el centro de la actualidad semanas después de que se produjera esa entrada masiva de migrantes que provocó un auténtico escenario de crisis en la ciudad autónoma. Una situación que, días después, sigue copando los debates en las sesiones plenarias llevadas a cabo en la Asamblea de Ceuta, donde se han alcanzado altos niveles de tensión a razón de esta cuestión con intensas broncas, gritos e incluso insultos.

Recientemente se 'viralizó' el encontronazo que mantuvieron el portavoz de Vox en el hemiciclo, Carlos Verdejo, y el diputado del PP y consejero de Medio Ambiente, Yamal Dris. Todo después de que el miembro del partido de extrema derecha expresara un comentario racista contra la portavoz de Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), Fatima Hamed, a quien aseguró que "nunca tendrá una diputada en Madrid", y que en todo caso lo tendría "en Marruecos".

Esto llevó a la propia Hamed a responder a Verdejo con una intervención que ha trascendido en las últimas horas. "Usted se comunica a golpe de tuit como un niñato, y no como un portavoz de un grupo político, que es lo que usted debería considerarse -aunque sus complejos no se lo permitan-", ha advertido la diputada de MDyC, asegurando que "los demás" han estado "al pie del cañón": "Ni hemos buscado fotos ni titulares, hemos estado a disposición de nuestra ciudad para lo que fuera necesario".

En este sentido, Hamed le ha recriminado que "lo que más le molesta" al portavoz de Vox y a su formación es "tener que debatir y ver constantemente en los plenos la pluralidad de la sociedad de Ceuta". La diputada ha sido tajante en este punto: "Le rompemos el discurso sin necesidad de abrir la boca. Queda usted desacreditado". Asimismo, ha denunciado que "con su actitud han demostrado para qué están", y ha añadido: "Si no fuera por lo vergonzoso de su actuación, serían hasta dignos de lástima".

"Me parece digno de lástima alguien a quien odia toda la ciudad. Ese va a ser el mérito y el bagaje que usted se lleve", le ha asegurado Hamed a Verdejo, precisando que "cuando falta al respeto a cualquier miembro de esta sociedad falta al respeto a todos, y alguien que falta al respeto a todos tampoco se merece mucho respeto". La portavoz de MDyC ha ido finalizando su discurso lamentando que a Verdejo "le da igual dinamitar Ceuta con tal de que su líder, el líder de las mamandurrias a nivel nacional, saque algún tipo de rédito".

"Los demás no vamos a estar en esa línea", ha zanjado Hamed, remarcando que el resto de parlamentarios de la Asamblea de Ceuta pueden "tener infinitas diferencias ideológicas y de actuación". "Lo que no vamos a hacer es jugar con nuestra tierra. Duele demasiado como para hacer eso y no nos vamos a rebajar a ese nivel", ha concluido.